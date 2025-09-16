600.000 Mercedes-Benz G-Class. Η συνέχεια του Γερμανικού θρύλου

Η Mercedes-Benz G-Class γιορτάζει ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο στην ιστορία της: το 600.000ό μοντέλο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Γκρατς της Αυστρίας. Με αυτό τον αριθμό, η Mercedes-Benz σφραγίζει για ακόμη μια φορά τον διαχρονικό χαρακτήρα της G-Class, αποδεικνύοντας ότι ο θρύλος δεν απλώς αντέχει στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται και να οδηγεί την κατηγορία των πολυτελών off-road.

Το επετειακό αυτοκίνητο είναι μια G 580 με EQ Technology, βαμμένη σε obsidian black metallic, που συνδυάζει το εμβληματικό design της σειράς με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Η παραγωγή της G-Class ξεκίνησε την άνοιξη του 1979. Από τότε, το μοντέλο εξελίχθηκε από αμιγώς επαγγελματικό όχημα σε σύμβολο status και lifestyle, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό χαρακτήρα και τις εκτός δρόμου ικανότητές του. Στις πρώτες εκδόσεις, η γκάμα περιλάμβανε τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες από 72 έως 150 ίππους, καθώς και επιλογές αμαξώματος από κοντό cabrio μέχρι μακρύ station wagon. Πάνω από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η G-Class εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τα στρογγυλά φανάρια, την ορατή ρεζέρβα στην πίσω πόρτα και την τετραγωνισμένη σιλουέτα της. Στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα, διατηρώντας το DNA του αρχικού G-Model. Παρά τις τεχνολογικές και αισθητικές εξελίξεις, η G-Class παραμένει πιστή στα βασικά χαρακτηριστικά της. Δηλαδή, την τετρακίνηση, το κλείδωμα διαφορικών 100% και το ανθεκτικό σασί τύπου σκάλας. Σήμερα, το κορυφαίο off-road μοντέλο της Mercedes-Benz καταφέρνει να προσφέρει πολυτέλεια και κορυφαία άνεση στην άσφαλτο, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τα πιο απαιτητικά οδοστρώματα.

Η ιστορία της G-Class είναι στενά συνδεδεμένη με συλλεκτικές εκδόσεις. Στην 500.000ή μονάδα, η Mercedes είχε παρουσιάσει ένα μοναδικό μοντέλο που ενθουσίασε τους φίλους της σειράς. Το 2024, ακολούθησε η περιορισμένη έκδοση “STRONGER THAN THE 1980s”, ένας φόρος τιμής στην πρώτη γενιά W 460, που κατέκτησε τις καρδιές του κοινού τη δεκαετία του ’80. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται, καθώς η εταιρεία υπόσχεται στο μέλλον ακόμη περισσότερες αποκλειστικές εκδόσεις που θα τιμούν την κληρονομιά του εμβληματικού off-roader. Παράλληλα, η εξατομίκευση είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας. Από το 2019, η υπηρεσία MANUFAKTUR δίνει στους πελάτες της G-Class τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πραγματικά μοναδικό όχημα. Σήμερα, περισσότεροι από 9 στους 10 επιλέγουν τουλάχιστον μία ειδική επιλογή, με μέσο όρο τις τρεις.

Μαζί με τις S-Class και E-Class, η G-Class είναι μία από τις μακροβιότερες σειρές παραγωγής στην ιστορία της Mercedes-Benz. Όμως, σε αντίθεση με τα πολυτελή sedan, η G-Class έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο, αγαπητό σε λάτρεις της off-road οδήγησης αλλά και σε σταρ που την επέλεξαν ως απόλυτο statement πολυτέλειας.