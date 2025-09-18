Πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος του συστήματος ψύξης

Το σύστημα ψύξης λειτουργεί με ψυκτικό υγρό. Η βασική του δουλειά είναι να βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που το όργανο θερμοκρασίας ανέβει παραπάνω από το κανονικό, τότε ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί. Εάν εντοπιστεί και καπνός, σημαίνει πως το αντιψυκτικό έχει εξαντληθεί. Ενδέχεται να έχουν μείνει λεκέδες στο δάπεδο από τυχόν διαρροές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή από την τάπα του ψυγείου, από κάποια σωλήνωση ή από το ίδιο το ψυγείο. Μπορεί να έχει καταστραφεί η αντλία νερού ή η φλάντζα στην κυλινδροκεφαλή. Επίσης μπορεί να μυρίζει καμένο. Τσεκάρετε πριν από κάθε διαδρομή.

Για να ελέγξετε μόνοι σας την στάθμη του ψυκτικού νερού, θα πρέπει όταν ο κινητήρας είναι κρύος να βρίσκεται μεταξύ του «Low» και του «Full». Αν είναι χαμηλότερη, θα πρέπει να προσθέσετε το κατάλληλο για το αυτοκίνητό σας. Συνήθως είναι πράσινο, μπλε, κόκκινο ή ροζ ανάλογα με τη μάρκα. Στην περίπτωση που έχει γίνει καφέ ή μαύρο, είναι σημάδι πως το ψυγείο έχει αρχίσει να φθείρεται και ενδεχομένως σκουριάζει.

Προσοχή μην ανοίγετε ποτέ την τάπα του ψυγείου με τον κινητήρα σε λειτουργία ή όσο αυτός είναι ζεστός. Κινδυνεύετε να πάθετε έγκαυμα από το καυτό νερό. Αν δυσκολεύεστε, προτιμότερο είναι να επισκεφθείτε ένα συνεργείο, για να το κοιτάξει επαγγελματίας μηχανικός.

Πηγή: carandmotor.gr