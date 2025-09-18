Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος του συστήματος ψύξης

Το ψυγείο του αυτοκινήτου μοιάζει σαν ένα από τα συνηθισμένα εξαρτήματα ενός αυτοκινήτου, χρειάζεται όμως την αμέριστη προσοχή μας ώστε να μην αδειάσει και προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

Το σύστημα ψύξης λειτουργεί με ψυκτικό υγρό. Η βασική του δουλειά είναι να βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που το όργανο θερμοκρασίας ανέβει παραπάνω από το κανονικό, τότε ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί. Εάν εντοπιστεί και καπνός, σημαίνει πως το αντιψυκτικό έχει εξαντληθεί. Ενδέχεται να έχουν μείνει λεκέδες στο δάπεδο από τυχόν διαρροές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή από την τάπα του ψυγείου, από κάποια σωλήνωση ή από το ίδιο το ψυγείο. Μπορεί να έχει καταστραφεί η αντλία νερού ή η φλάντζα στην κυλινδροκεφαλή. Επίσης μπορεί να μυρίζει καμένο. Τσεκάρετε πριν από κάθε διαδρομή.

Για να ελέγξετε μόνοι σας την στάθμη του ψυκτικού νερού, θα πρέπει όταν ο κινητήρας είναι κρύος να βρίσκεται μεταξύ του «Low» και του «Full». Αν είναι χαμηλότερη, θα πρέπει να προσθέσετε το κατάλληλο για το αυτοκίνητό σας. Συνήθως είναι πράσινο, μπλε, κόκκινο ή ροζ ανάλογα με τη μάρκα. Στην περίπτωση που έχει γίνει καφέ ή μαύρο, είναι σημάδι πως το ψυγείο έχει αρχίσει να φθείρεται και ενδεχομένως σκουριάζει.

Προσοχή μην ανοίγετε ποτέ την τάπα του ψυγείου με τον κινητήρα σε λειτουργία ή όσο αυτός είναι ζεστός. Κινδυνεύετε να πάθετε έγκαυμα από το καυτό νερό. Αν δυσκολεύεστε, προτιμότερο είναι να επισκεφθείτε ένα συνεργείο, για να το κοιτάξει επαγγελματίας μηχανικός.

Πηγή: carandmotor.gr

