Η Κέιτ Μίντλετον εξηγεί γιατί έγινε ξανθιά – Η απάντηση που δεν περίμενε κανείς

Η Κέιτ Μίντλετον τραβά και πάλι τα βλέμματα, αυτή τη φορά με το φωτεινό ξανθό που υιοθέτησε τους τελευταίους μήνες και που έκανε τα βρετανικά media να… πάρουν φωτιά. Μετά από εβδομάδες συζητήσεων για την αλλαγή στην εμφάνισή της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε τι βρίσκεται πραγματικά πίσω από το ανανεωμένο της look.

Μια εμφάνιση που συζητήθηκε στο Royal Variety Performance

Το βράδυ της Τετάρτης, η Κέιτ και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έδωσαν το «παρών» στο Royal Variety Performance στο Λονδίνο. Εκεί, η 43χρονη πριγκίπισσα είχε μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική κουβέντα με την ηθοποιό Σου Πόλαρντ. Η 76χρονη ηθοποιός, μόλις είδε την Κέιτ από κοντά, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και της είπε: «Μου αρέσουν τα μαλλιά σου, δείχνουν πολύ πιο ανοιχτά». Η απάντηση της πριγκίπισσας ήταν απλή: «Ήταν καστανά, αλλά άνοιξαν λίγο από τον ήλιο».

Το νέο look που τράβηξε τα φλας

Η Κέιτ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά με πιο ανοιχτή απόχρωση στα μέσα Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Γουίλιαμ στους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Τα μαλλιά της είχαν πάρει μια ζεστή, caramel-blonde απόχρωση που έδινε φρεσκάδα και λάμψη στην εικόνα της — ένα look που οι ειδικοί χαρακτήρισαν από τα πιο κομψά της χρονιάς.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα δοκίμαζε τόσο ανοιχτό χρώμα στα μαλλιά της, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τα βρετανικά μέσα.

Kate Middleton reveals the reason behind her dramatic blonde transformation https://t.co/Nwjx8R3B2V pic.twitter.com/TfL3hqFmI4 — New York Post (@nypost) November 21, 2025

Από το ξανθό στο καστανό - και πάλι από την αρχή

Το ενδιαφέρον είναι πως δύο ημέρες αργότερα, στη Women’s Rugby World Cup, η Κέιτ εμφανίστηκε ξανά με πιο σκούρα, γνωστή καστανή απόχρωση - σχεδόν σαν να είχε επιστρέψει στη «ρίζα» της. Οι αλλαγές αυτές τροφοδότησαν θεωρίες και σχόλια στα social, με ειδικούς να μιλούν για φυσικό ξάνοιγμα από τον ήλιο αλλά και για πιθανή στρατηγική αλλαγή τόνου ανάλογα με την περίσταση.

Η διακριτική εξήγηση της Κέιτ

Τελικά, η ίδια έδωσε τη λιτή απάντηση που χρειαζόταν: απλώς… ο ήλιος έκανε τη δουλειά του. Μπορεί να είναι μια απλή εξήγηση, αλλά ταιριάζει πλήρως με το low-profile στιλ της πριγκίπισσας, που σπάνια σχολιάζει δημόσια λεπτομέρειες της εμφάνισής της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι είτε ξανθιά είτε καστανή, η Κέιτ Μίντλετον γίνεται αντικείμενο συζήτητης.

Πηγή: protothema.gr