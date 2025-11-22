Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από αεροπορική βάση - Ο στρατός άνοιξε πυρ

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

Ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, το προσωπικό ασφαλείας στη βάση Φόκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, εντόπισε τα drones μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (18:00-20:00 GMT), ανέφερε το υπουργείο.

«Τα drones απομακρύνθηκαν»

«Στελέχη της αεροπορίας χρησιμοποίησαν όπλα από το έδαφος για να καταρρίψουν τα drones», πρόσθεσε. «Τα drones απομακρύνθηκαν και δεν ανακτήθηκαν», σημείωσε. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

 

