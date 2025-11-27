Σύννεφα και βροχές στο σημερινό «μενού» του καιρού - Σκόνη στην ατμόσφαιρα από αύριο, το Σάββατο «χτυπά» η Adel

Σήμερα, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με αυξημένη συννεφιά και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Άυριο, Παρασκευή και το Σάββατο, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στη νότια Ιταλία, αναμένεται να κινηθεί αργά ανατολικά και η μετωπική δραστηριότητα που το συνοδεύει να επηρεάσει το νησί το βράδυ του Σαββάτου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή. Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στη νότια Ιταλία, αναμένεται να κινηθεί αργά ανατολικά και η μετωπική δραστηριότητα που το συνοδεύει να επηρεάσει το νησί το βράδυ του Σαββάτου.

Σήμερα, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με αυξημένη συννεφιά και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ σταδιακά υποχωρούν. Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αλλά προοδευτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα σε δυτικές περιοχές.

Το βράδυ του Σαββάτου ωστόσο, τα φαινόμενα προοδευτικά θα γενικευτούν με παροδικές βροχές σε αρκετές περιοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι.

Την Κυριακή θα σημειωθούν εκ νέου τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο, για να κυμανθεί αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή ωστόσο θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να βρεθεί κοντά στις μέσες τιμές της εποχής.