Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα πολιτική από τον Δήμο Λεμεσού: «Τσουχτερό» πρόστιμο για ηχορύπανση έως €3.400

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Μετά από σχετικές μετρήσεις και έντονες αντιδράσεις κατοίκων, καθιερώνεται νέα πολιτική: δύο εξώδικα των €85 και σε συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση διοικητικό πρόστιμο έως €3.400.

Να θέσει τέρμα στην ασυδοσία που επικρατεί από τα διάφορα μπαράκια στο κέντρο της πόλης επιθυμεί ο Δήμος Λεμεσού, εφαρμόζοντας νέα πολιτική επιβολής της νομοθεσίας σε όσους παρανομούν και επιβάλλοντας μεγαλύτερο διοικητικό πρόστιμο σε όσους δεν θα συμμορφώνονται με τα πρώτα εξώδικα πρόστιμα. Είναι γνωστό ότι, εδώ και περίπου τουλάχιστον μία δεκαετία, στο κέντρο της πόλης, επικρ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣπρόστιμοΔήμος Λεμεσού

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα