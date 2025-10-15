Πώς να απενεργοποιήσετε το check engine -Οι πιθανές αιτίες και λύσεις

Εάν δείτε αναμμένο το λαμπάκι του κινητήρα δεν πρέπει να πανικοβληθείτε, αλλά να εντοπίσετε το αίτιο που το ενεργοποίησε και να το διορθώσετε.

Η προειδοποιητική λυχνία ελέγχου του κινητήρα δεν υποδεικνύει πάντα σοβαρό σφάλμα. Μερικές φορές, ανάβει λόγω μικρών δυσλειτουργιών ή απλών ηλεκτρονικών σφαλμάτων που μπορούν να επιλυθούν άμεσα. Το σημαντικό είναι να εντοπίσετε την αιτία, να εφαρμόσετε τη σωστή «θεραπεία» και να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει την πορεία του με ασφάλεια.

Το λαμπάκι του κινητήρα, γνωστό και ως λυχνία σφάλματος κινητήρα, ενεργοποιείται για να ενημερώσει για σφάλματα και μη ομαλή λειτουργία στο σύστημα κίνησης. Όταν είναι κόκκινο υποδεικνύει σοβαρό σφάλμα που απαιτεί την άμεση ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ενώ όταν είναι κίτρινο δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μπορείτε να συνεχίσετε την πορεία σας, αν και συνιστάται να περάσετε μια βόλτα από το συνεργείο.

Ορισμένες φορές η λυχνία τίθεται σε λειτουργία χωρίς εμφανή συμπτώματα κατά την οδήγηση, επειδή υπήρξε σφάλμα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να απενεργοποιηθεί με τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος απενεργοποίησης της συγκεκριμένης λυχνίας είναι η χρήση ενός διαγνωστικού μηχανήματος OBD-II. Συνδέουμε το διαγνωστικό στη θύρα που βρίσκεται κάτω από την κολόνα του τιμονιού, ενεργοποιούμε την ανάφλεξη χωρίς να εκκινήσουμε τον κινητήρα και το διαγνωστικό θα παρουσιάσει όλους τους κωδικούς σφάλματος. Καταγράψτε τους και εντοπίστε αυτόν που αντιστοιχεί στη λυχνία ελέγχου του κινητήρα. Εάν η βλάβη είναι προσωρινή, η λυχνία θα πρέπει να σβήσει κατά την επανεκκίνηση.

Εάν δεν έχετε διαγνωστικό μηχάνημα που να συνδέετε με την OBD, μπορείτε να «επαναφέρετε» το ηλεκτρικό σύστημα αφαιρώντας τους πόλους της μπαταρίας. Εάν η λυχνία σβήσει, ήταν προσωρινή βλάβη. Εάν ανάψει ξανά, θα πρέπει να πάτε στο συνεργείο.

Πριν ξεκινήσετε όμως τις «θεραπείες», καλό θα είναι να γνωρίζετε τις πιο συνηθισμένες αιτίες που ενεργοποιούν το συγκεκριμένο λαμπάκι. Για παράδειγμα μπορεί να έχει χαλάσει ο αισθητήρας MAF, να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο καταλύτης, να υπάρχει πρόβλημα στα μπουζί ή το σύστημα ανάφλεξης, ή ακόμα και να μην έχετε κλείσει σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Σε κάθε περίπτωση, το να σβήνετε την προειδοποιητική λυχνία του κινητήρα χωρίς να γνωρίζετε την πραγματική αιτία, δεν είναι καλό. Εάν την σβήσετε και μετά ανάψει ξανά, το πιο λογικό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο συνεργείο. Μια διάγνωση από επαγγελματίες θα αποτρέψει περαιτέρω ζημιές και πρόσθετο κόστος.

carandmotor.gr