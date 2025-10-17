Mηχανικός αποκαλύπτει τον «χρυσό» κανόνα: Να φουλάρουμε το ρεζερβουάρ; Πόση βενζίνη πρέπει να βάζουμε στο αυτοκίνητό μας

Αν και πλέον οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί, όλοι λίγο-πολύ έχουμε βρεθεί σε κάποιο βενζινάδικο και, βλέποντας την τιμή, είπαμε από μέσα μας: «Ας βάλω 10-15 ευρώ, φτάνουν για τώρα». Ακόμα κι αν φτάνουν, αυτή η συνήθεια όπως αποκαλύπτουν οι μηχανικοί μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ακριβή απ’ όσο νομίζεις.

Ο λόγος είναι ότι η ποσότητα του καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ δεν επηρεάζει μόνο το πόσο μακριά θα φτάσεις, αλλά και τη θερμοκρασία, την πίεση και τη φθορά διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το να οδηγείς με το ρεζερβουάρ σχεδόν άδειο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Η βενζίνη δεν τροφοδοτεί απλώς τον κινητήρα, αλλά ψύχει και λιπαίνει την αντλία καυσίμου και μέρη του συστήματος ψεκασμού. Όταν απομένουν λίγα μόνο λίτρα, η θερμότητα συγκεντρώνεται σε μικρότερο όγκο υγρού και τα εξαρτήματα υπερθερμαίνονται, γεγονός που προκαλεί πρόωρη φθορά και μελλοντικές βλάβες.

Επιπλέον, τα κατακάθια και οι ακαθαρσίες που μαζεύονται στον πάτο του ρεζερβουάρ καταλήγουν να απορροφώνται από την αντλία, φράζοντας φίλτρα και μπεκ. Αυτό μειώνει την απόδοση του κινητήρα και μπορεί να προκαλέσει απότομα «κοψίματα» στην επιτάχυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί οδηγοί νομίζουν πως το αυτοκίνητο «καίει περισσότερο» όταν έχουν λίγη βενζίνη, ενώ στην πραγματικότητα ο κινητήρας απλώς υποφέρει.

Τέλος, όταν το καύσιμο φτάνει στα κατώτατα όρια ή όπως λέγεται «στο βαθύ λαμπάκι» υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει αέρας στο κύκλωμα, κάτι που αναγκάζει το σύστημα να δουλεύει υπό πίεση, προκαλώντας ζημιές που δεν φαίνονται άμεσα.

Από την άλλη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το να γεμίζεις το ρεζερβουάρ «τέρμα» είναι επίσης λάθος, όσο κι αν σου δίνει αίσθημα ασφάλειας.

Η υπερβολική πλήρωση αυξάνει την πίεση, εντείνει τη συσσώρευση ατμών και συμπύκνωσης και μπορεί να καταστρέψει τη βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου, η οποία έχει σκοπό να συγκρατεί τους ατμούς της βενζίνης ώστε να μην διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα. Αν το υγρό καύσιμο φτάσει εκεί, ο ενεργός άνθρακας του φίλτρου μπορεί να καταστραφεί και το κόστος αντικατάστασης κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι.

Παράλληλα, αν έχεις το ρεζερβουάρ γεμάτο για εβδομάδες, ιδίως τους ζεστούς μήνες, ενισχύεται η σχηματοποίηση υγρασίας, που οδηγεί σε σκουριά και διάβρωση στο εσωτερικό του συστήματος.

Το ιδανικό, σύμφωνα με τους μηχανικούς, είναι να κρατάς τη στάθμη της βενζίνης πάντα ανάμεσα στο ένα τέταρτο και τα τρία τέταρτα του ρεζερβουάρ. Έτσι, η αντλία ψύχεται σωστά, αποφεύγεται η δημιουργία σκουριάς και ο κινητήρας λειτουργεί πιο ομαλά.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που δεν σκέφτονται πολλοί, το βάρος. Ένα γεμάτο ρεζερβουάρ προσθέτει από 30 έως 50 κιλά στο συνολικό βάρος του αυτοκινήτου, κάτι που αυξάνει την κατανάλωση, ειδικά στην πόλη.

Η αλήθεια, λοιπόν, βρίσκεται κάπου στη μέση. Ούτε στα 10 ευρώ που δεν φτάνουν, ούτε στο «να γεμίσει ως πάνω». Το μυστικό είναι η ισορροπία, κρατώντας πάντα το ρεζερβουάρ σε σωστά επίπεδα και αποφεύγοντας να παίζεις με τη ρεζέρβα. Με αυτόν τον τρόπο θα παρατείνεις τη ζωή του συστήματος καυσίμου και θα γλιτώσεις στο μέλλον από βλάβες που μπορεί να σου κοστίσουν ακόμα και πάνω από 500 ευρώ.

carandmotor.gr