Έως και 1 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ως το 2028 -Προβλέψεις που σοκάρουν για το επάγγελμα που δεν επιλέγει κανείς

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αφορά έναν κλάδο που βρίσκεται στην καρδιά της οικονομίας της, και δεν είνα άλλος από αυτόν των οδικών μεταφορέων.

Παρά τις χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις και τους υψηλούς μισθούς σε σχέση με το μέσο ώρο στην Ευρώπη, το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού φορτηγού βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, καθώς όλο και λιγότεροι ενδιαφέρονται να το ακολουθήσουν.

Τα επίσημα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι η γηραιά ήπειρος βιώνει μια από τις μεγαλύτερες ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών, με τις επιπτώσεις να απλώνονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις για το 2024, περισσότερες από 426.000 θέσεις οδηγών φορτηγών παραμένουν κενές στην Ευρώπη, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιαστεί έως το 2028 αν δεν υπάρξει άμεση δράση.

Το πρόβλημα οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, αφού το υπάρχον εργατικό δυναμικό γηράσκει, οι νέοι αποφεύγουν να εισέλθουν σε ένα επάγγελμα με σκληρές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες για την απόκτηση αδειών και βίζας, καθώς και τα πολύωρα, πολυήμερα ταξίδια, λειτουργούν αποτρεπτικά.

Παράλληλα, πολλοί επαγγελματίες οδηγοί αποσύρονται είτε για λόγους υγείας είτε για να στραφούν σε πιο σταθερές και ασφαλείς εργασίες, οδηγώντας τον κλάδο σε σημαντικώς δυσχερή κατάσταση.

Οι αναλύσεις των ειδικών δείχνουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πως χρειάζεται συντονισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Όπως τονίζει ο CEO της Girteka Transport, Mindaugas Paulauskas, η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας και η παροχή ισχυρών κινήτρων σε νέους επαγγελματίες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, καθώς η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού εκτός Ε.Ε. θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστική «ανάσα» για τον κλάδο.

Η βιωσιμότητα του επαγγέλματος, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτεί σε κάθε περίπτωση μια ολιστική στρατηγική επένδυσης στους νέους οδηγούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών μεταφορών τις επόμενες δεκαετίες. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναβάθμιση της ασφάλειας, προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των οδηγών.

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχική και σωματική τους υγεία, καθώς το επάγγελμα είναι γνωστό για την καταπόνηση που προκαλεί η συνεχής οδήγηση, η απομόνωση και τα ακανόνιστα ωράρια.

Όπως αναφέρει ο Paulauskas, η αναζωογόνηση του κλάδου περνά και μέσα από τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των οχημάτων. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, η καμπίνα ενός φορτηγού είναι ουσιαστικά το «γραφείο» τους, το περιβάλλον όπου περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Συνεπώς, η επένδυση σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα οχήματα με υψηλότερα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και εργονομίας θα μπορούσε να κάνει το επάγγελμα πιο ελκυστικό.

Όπως τονίζει, η αυτοματοποίηση και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης μειώνουν την κόπωση και τον φόρτο εργασίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα και την ίδιας της εταιρείας, οδηγώντας σε ταχύτερους χρόνους μεταφορών και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου, αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Οι αναλυτές συμφωνούν επίσης στο ότι οι υψηλότεροι μισθοί είναι μεν ένα σημαντικό κίνητρο, αλλά όχι από μόνοι τους επαρκές. Για να ανακτηθεί το ενδιαφέρον των νέων, χρειάζεται μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία εργασίας, με καλύτερο προγραμματισμό διαδρομών, μικρότερη πίεση στις παραδόσεις και ενίσχυση των κοινωνικών παροχών. Παράλληλα, ένα εκτενές δίκτυο οδηγών θα βοηθούσε στην ομαλότερη κατανομή των εργασιών, μειώνοντας την υπερκόπωση και τα ατυχήματα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάζεται πλέον η χαλάρωση των νομικών απαιτήσεων για οδηγούς από τρίτες χώρες, ως άμεσο μέτρο για την κάλυψη του κενού. Μακροπρόθεσμα, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η προσαρμογή των κανόνων για το βάρος των φορτίων και η στροφή σε πιο βιώσιμες μορφές μεταφοράς θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του συστήματος.

Πηγή: carandmotor.gr