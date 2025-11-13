Μηχανικός αποκαλύπτει -Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνω το αυτοκίνητό μου για service

Η συντήρηση του αυτοκινήτου δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντας για τη μακροζωία, την ασφάλεια και την απόδοση του οχήματος.

Η συντήρηση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της κατοχής ενός αυτοκινήτου, αφού όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, τόσο πιο σημαντικό είναι να προγραμματίζουμε σωστά τις απαραίτητες εργασίες που θα διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και των συστημάτων του. Ακόμα κι αν πρόκειται για καινούριο όχημα, η σωστή συντήρηση από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα είναι καθοριστική για την απόδοσή του στο μέλλον.

Αν και το εγχειρίδιο συντήρησης αποτελεί τον κατεξοχήν πιο αξιόπιστο οδηγό για τον ιδιοκτήτη, υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα.

Ξεκινώντας από τα απαραίτητα, η αλλαγή λαδιών κινητήρα είναι μια από τις πιο γνωστές και σημαντικές διαδικασίες, αφού το λάδι λιπαίνει τα κινούμενα μέρη του κινητήρα, μειώνει τις φθορές και αποτρέπει την υπερθέρμανση.

Όπως τονίζουν οι μηχανικοί, ενώ παλαιότερα οι αλλαγές έπρεπε να γίνονται περίπου κάθε 5.000 χιλιόμετρα, σήμερα, χάρη στις νέες τεχνολογίες και τα συνθετικά λάδια, τα διαστήματα αυτά έχουν επιμηκυνθεί σημαντικά. Σε πολλά μοντέλα, το λάδι μπορεί να διαρκέσει από 8.000 έως 10.000 χλμ., ενώ σε πιο σύγχρονα αυτοκίνητα φτάνει ακόμη και τα 15.000 χλμ.. Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανικοί τονίζουν ότι το στο πέρας των συγκεκριμένων «ορίων», οι αλλαγές πρέπει να γίνονται άμεσα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το φίλτρο αέρα, το εξάρτημα που είναι υπεύθυνο για να συγκρατεί τη σκόνη και τους ρύπους που διαφορετικά θα κατέληγαν στον κινητήρα, προκαλώντας φθορά. Ένα βουλωμένο φίλτρο αέρα μειώνει την αποδοτικότητα του κινητήρα, αυξάνει την κατανάλωση και κάνει το αυτοκίνητο να μην επιταχύνει όπως το έχουμε συνηθίσει.

Οι μηχανικοί εφιστούν την προσοχή μας στις εργασίες αλλαγής φίλτρου, προτείνοντας αντικατάσταση κάθε 25.000 χιλιόμετρα ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το περιβάλλον στο οποίο κινείται το όχημα.

Έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια και αποδοτικότητα του αυτοκινήτου αποτελεί το υγρό φρένων. Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό, σύμφωνα με τους μηχανικούς, είναι ότι η σύστασή του αλλάζει με τον καιρό, καθώς απορροφά υγρασία από το περιβάλλον, μειώνοντας την απόδοσή του και αυξάνοντας τις αποστάσεις φρεναρίσματος. Οι ειδικοί συνιστούν αλλαγή κάθε δύο χρόνια, ιδανικά ταυτόχρονα με το service των λαδιών, ώστε να υπάρχει πλήρης ανανέωση στα καίρια υγρά του αυτοκινήτου.