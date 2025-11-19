Έλεγχος ελαστικών - Τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί

Οι τακτικοί έλεγχοι της κατάστασης των ελαστικών του αυτοκίνητου εξασφαλίζουν μακροζωία και αναδεικνύουν την ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν. Πρόκειται για μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία που μπορούν να την κάνουν όλοι και φυσικά, μας εξοικονομεί χρήματα.

Η σωστή πίεση των ελαστικών εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσφυση. Όταν τα ελαστικά είναι παραφουσκωμένα ή έχουν μειωμένη πίεση, το σημείο επαφής τους με το οδόστρωμα μειώνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόσταση ακινητοποίησης κατά το φρενάρισμα και να μην προσφέρουν το κράτημα που μπορούν.

Σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ένα απότομο φρενάρισμα ή την αποφυγή ενός εμποδίου, η καλή κατάσταση των ελαστικών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Επιπρόσθετα, τα ελαστικά με μειωμένη πίεση αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και κλαταρίσματος.

Ταυτόχρονα όμως, τα ελαστικά που δεν έχουν τις σωστές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση καυσίμου. Όταν ελαστικά έχουν μειωμένη πίεση, μαγουλιάζουν και η αντίσταση κύλισης αυξάνεται. Αυτά θα αναγκάσει τον κινητήρα να λειτουργήσει πιο έντονα για να παράγει το ίδιο έργο και κατά συνέπεια θα αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου.

Η σωστές πιέσεις στα ελαστικά θα βοηθήσουν στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε ποσοστό έως και 3%. Ακόμα, ο τακτικός έλεγχος των ελαστικών θα παρατείνει την διάρκεια ζωής τους, μιας και φθείρονται ομοιόμορφα.

Ο έλεγχος των ελαστικών σας είναι εξαιρετικά εύκολος και δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Μπορείτε να τον κάνετε μόνοι σας σε οποιοδήποτε βενζινάδικο. Η συνιστώμενη πίεση για το αυτοκίνητό σας συνήθως αναγράφεται σε ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό της πόρτας του οδηγού ή στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην τάπα τους ρεζερβουάρ.

Οι τακτικοί έλεγχοι - μία φορά το μήνα ή πριν από ένα μεγάλο ταξίδι - θα σας προσφέρουν ηρεμία και ασφάλεια. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα και φυσικά την ρεζέρβα, όπου υπάρχει.

Εκτός όμως από την πίεση, θα πρέπει επίσης να ελέγχετε το βάθος του πέλματος. Οι περισσότερες χώρες έχουν νομικό πλαίσιο για το ελάχιστο βάθος, αλλά για την ασφάλειά σας, ειδικά σε βρεγμένους δρόμους, είναι καλή ιδέα να αλλάζετε τα ελαστικά σας όταν το πέλμα είναι περίπου στα 3 με 4 χλστ. Είναι μικρότερο το ύψος του πέλματος, τα ελαστικά έχουν φθαρεί και ήρθε η ώρα να τα αλλάξετε.

