Το «Χρυσό Τιμόνι» του AUTO BILD στο ηλεκτρικό Hyundai INSTER

Νέα τιμητική διάκριση για το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai, από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG Γερμανίας.

Η βράβευση Golden Steering Wheel αφορά οχήματα στην κατηγορία κάτω των 25.000 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή εκτίμησε τον σχεδιασμό, την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης και την άνεση στο σαλόνι.

Το INSTER είναι το πρώτο σε πωλήσεις μικρό ηλεκτρικό το 2025 στη Γερμανία.

Το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai εντυπωσίασε τα μέλη της κριτικής επιτροπής του θεσμοθετημένου βραβείου «ΧΡΥΣΟ ΤΙΜΟΝΙ» του AUTO BILD & BILD am SONNTAG, για την κατηγορία Μικρό Ηλεκτρικό κάτω των 25.000 ευρώ!

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν και το έδειξαν σε όλες τις κατηγορίες βαθμολογίας: Σχεδιασμός, άνετο σαλόνι, ανταγωνιστική τιμή και οδήγηση στην πόλη. “Το Hyundai INSTER είναι ένα δυναμικό παράδειγμα που προσφέρει λύσεις στην αυτοκίνηση. Αντανακλά την αφοσίωση μας στις προσπάθειες να κάνουμε την ηλεκτρική αυτοκίνηση προσιτή σε όλους. Κομψό, με στιλ και σχεδιασμένο για τη ζωή του σήμερα”, δήλωσε ο Xavier Martinet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Europe. “Αυτή η αναγνώριση έρχεται να επιβεβαιώσει το όραμα μας για την προσφορά ποιοτικής οδήγησης σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την σειρά ηλεκτρικών οχημάτων με προοδευτικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση σε όλα τα οχήματα μας, από το μικρό INSTER μέχρι το μεγάλο IONIQ 9”, ολοκλήρωσε.