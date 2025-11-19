Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Το «Χρυσό Τιμόνι» του AUTO BILD στο ηλεκτρικό Hyundai INSTER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai εντυπωσίασε τα μέλη της κριτικής επιτροπής του θεσμοθετημένου βραβείου «ΧΡΥΣΟ ΤΙΜΟΝΙ» του AUTO BILD & BILD am SONNTAG, για την κατηγορία Μικρό Ηλεκτρικό κάτω των 25.000 ευρώ!

  • Νέα τιμητική διάκριση για το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai, από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG Γερμανίας.
  • Η βράβευση Golden Steering Wheel αφορά οχήματα στην κατηγορία κάτω των 25.000 ευρώ.
  • Η κριτική επιτροπή εκτίμησε τον σχεδιασμό, την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης και την άνεση στο σαλόνι.
  • Το INSTER είναι το πρώτο σε πωλήσεις μικρό ηλεκτρικό το 2025 στη Γερμανία.

Το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai εντυπωσίασε τα μέλη της κριτικής επιτροπής του θεσμοθετημένου βραβείου «ΧΡΥΣΟ ΤΙΜΟΝΙ» του AUTO BILD & BILD am SONNTAG, για την κατηγορία Μικρό Ηλεκτρικό κάτω των 25.000 ευρώ!

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν και το έδειξαν σε όλες τις κατηγορίες βαθμολογίας: Σχεδιασμός, άνετο σαλόνι, ανταγωνιστική τιμή και οδήγηση στην πόλη. “Το Hyundai INSTER είναι ένα δυναμικό παράδειγμα που προσφέρει λύσεις στην αυτοκίνηση. Αντανακλά την αφοσίωση μας στις προσπάθειες να κάνουμε την ηλεκτρική αυτοκίνηση προσιτή σε όλους. Κομψό, με στιλ και σχεδιασμένο για τη ζωή του σήμερα”, δήλωσε ο Xavier Martinet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Europe. “Αυτή η αναγνώριση έρχεται να επιβεβαιώσει το όραμα μας για την προσφορά ποιοτικής οδήγησης σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την σειρά ηλεκτρικών οχημάτων με προοδευτικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση σε όλα τα οχήματα μας, από το μικρό INSTER μέχρι το μεγάλο IONIQ 9”, ολοκλήρωσε.

Tags

Hyundai

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα