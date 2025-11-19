Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Φύτης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Φύτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 10:48, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:35 αφού έκαψε έκταση 3 δεκαρίων χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.