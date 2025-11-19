Κεραυνός: «Δεν θα επιβαρύνει το κράτος η απόδοση της ΑΤΑ στους δημοσίους υπαλλήλους»

Η Κυβέρνηση ως ένας μεγάλος εργοδότης "εφαρμόζει ορθές οικονομικές πολιτικές, ενεργεί προληπτικά και δεν θα επιβαρύνει καθόλου μέχρι το 2028 το κόστος του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων η ΑΤΑ", δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός .

Ερωτηθείς στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, σχετικά με την εκτίμηση ότι η συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η συμφωνία για την ΑΤΑ είναι μια συμφωνία "μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και η Κυβέρνηση παρενέβη καταλυτικά για να βοηθήσει".

Σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών - Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Σε ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο απώλειας εσόδων για την Κύπρο εξαιτίας της μη ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο κ. Κεραυνός είπε ότι "το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχει συνδεθεί με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και έχει μπει σε συγκεκριμένο ορόσημο από την προηγούμενη Κυβέρνηση και όχι από αυτή την Κυβέρνηση".

Πρόσθεσε ότι όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση "το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ήταν καθυστερημένο για δύο χρόνια, και έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για να το φέρουμε στη σημερινή κατάσταση και να μπορούμε να έχουμε ήδη εισπράξει πέραν του 50%".

Οπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, "είναι γεγονός ότι αν δεν υπάρξει κάποια επίλυση αυτού του θέματος (με το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών) είναι δυνατό να απολεσθούν 60 εκατομμύρια ευρώ από το ορόσημο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αφορά αυτό το θέμα".

Φορολογική μεταρρύθμση

Απαντώντας σε ερώτηση για τα νομοσχέδια γα τη φορολογική μεταρρύθμιση και εάν θα ψηφιστούν πριν το τέλος του 2025, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι "η Κυβέρνηση έχει δουλέψει σκληρά για να ετοιμάσει αυτό το νομοσχέδιο ακριβώς για να μπει σε εφαρμογή (η μεταρρύθμιση) από την 1η Ιανουαρίου 2026, στα πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος".

Πρόσθεσε ότι "η Νομική Υπηρεσία έχει ενημερώσει και εμάς και τη Βουλή ότι θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου".

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, "τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και η Πρόεδρός της, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, από την πρώτη στιγμή έχουν βάλει σε πρώτη προτεραιότητα αυτό το θέμα και έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση".

"Εμείς θα διευκολύνουμε και θα είμαστε βοηθητικοί όσο χρειάζεται και όσο μπορούμε για να υπάρξει η ψήφιση μέχρι το τέλος του χρόνου", δήλωσε, ο κ. Κεραυνός.

