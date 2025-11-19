Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στον Δ. Ιεροκηπίας για εξωραϊσμό του παραδοσιακού πυρήνα

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες σήμερα 19 Νοεμβρίου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου « Ανάπλαση, εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Δ. Ιεροκηπίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Miltiades Neophytou C.E.C.& D ( Ανάδοχος Έργου).

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για κατασκευαστικές εργασίες στο Δ2 Τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Νίκης, παράλληλα με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Κανάρη. Επιπρόσθετα συνεχίσει η ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης υφισταμένων δρόμων και πεζοδρομίων, χωματουργικές εργασίες, κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, εργασίες εγκατάστασης νέων δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ και CYTA), οδικού φωτισμού και πλακόστρωση δρόμων.

Οι οδοί οι οποίες επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών του Δ Τμήματος, είναι, τμήματα της οδού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η οδός Κανάρη, η οδός Νίκης στις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, και στις οδούς Κανάρη και Νίκης για την περίοδο των επόμενων 2 μηνών και μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2026, θα εκτελούνται εργασίες και θα παραμείνουν κλειστές για την κυκλοφορία.

Επίσης, στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (Δ1 Τμήμα του Έργου) η κυκλοφορία των οχημάτων θα μπορεί να διεξάγεται μετά τις 01/12/2025 με κατεύθυνση προς την οδό Σπάρτης.

Επίσης στο παραπάνω τμήμα της οδού, θα αποκόπτεται εκ περιτροπής και τμηματικά η κυκλοφορία για την ολοκλήρωση των εργασιών δαπεδοστρώσεων.

Όπως αναφέρεται, οι χώροι στάθμευσης της οδού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και της οδού Σπάρτης, θα είναι διαθέσιμοι για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Θα διασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση για πεζούς, των επηρεαζόμενων κατοίκων και επισκεπτών προς τις κατοικίες και λοιπές επιχειρήσεις σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Με την πρόοδο των εργασιών και πάντα έγκαιρα θα υπάρξει νέα αναλυτική ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Με την ευκαιρία αυτή η διεύθυνση της εταιρείας απολογείτια εκ των προτέρων για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που είναι πιθανόν να προκληθεί στα πλαίσια του έργου, καλώντας τους δημότες να θυμούνται ότι η ταλαιπωρία θα ξεχαστεί, αλλά το έργο θα παραμείνει.