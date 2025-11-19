Έρχεται εφαρμογή που θα ειδοποιεί άμεσα για κινδύνους στη γειτονιά - Νέο εργαλείο προστασίας κυπριακών νοικοκυριών

Στα σκαριά βρίσκεται εφαρμογή που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ασφάλεια των κυπριακών γειτονιών. Το SAFEZONE CY αποτελεί έναν ψηφιακό «χάρτη ασφάλειας» που θα εξοπλίζει τον πολίτη με έξυπνες ειδοποιήσεις, άμεση πρόσβαση στον αστυνομικό της γειτονιάς και real-time ενημέρωση στο κινητό του.

Το SAFEZONE CY παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Trust Ασφαλιστικής, το οποίο στοχεύει να γίνει το καθημερινό εργαλείο προστασίας των νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα με το SAFEZONE CY, ο πολίτης θα αποκτά:

• Έξυπνες ειδοποιήσεις περιοχής: Το σύστημα αναγνωρίζει τη γειτονιά του χρήστη και στέλνει στοχευμένες ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας.

• Real-time ανακοινώσεις από την Αστυνομία: προειδοποιήσεις, alerts και συμβουλές - άμεσα, έγκαιρα, στο κινητό.

• AI Safe Tips από την Trust: σύντομο βίντεο και micro-articles για οικιακή, προσωπική και περιστασιακή προστασία.

• Panic Contact Button (Smart Link): Άμεση πρόσβαση στον αστυνομικό της γειτονιάς και στον τοπικό σταθμό (όχι 112 - αλλά γραμμή καθημερινής επαφής).

• Interactive Safe Map: Ένας δυναμικός χάρτης που δείχνει φωτισμένα σημεία, ελεγχόμενα πάρκα και χώρους υψηλής κίνησης.

Πέραν της πλατφόρμας SAFEZONE CY, η συνεργασία περιλαμβάνει άλλους τέσσερεις άξονες:

- Ενημέρωση και κινητοποίηση πολιτών. Περιλαμβάνει ενημερωτικές εκστρατείες, βίντεο, σύντομα μηνύματα πρόληψης, κάρτες με συμβουλές ασφαλείας, διαλέξεις και «community talks»

- Ασφάλεια σε πάρκα και δημόσιους χώρους. Η δράση περιλαμβάνει βελτίωση του φωτισμού, τοποθέτηση panic buttons ή έξυπνων ειδοποιήσεων, ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε ώρες αιχμής και εκστρατείες για την ασφαλή χρήση των χώρων αυτών.

- «Φως στις γειτονιές»: Σε συνεργασία με δήμους, θα χαρτογραφηθούν σκοτεινά σημεία και θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για ενίσχυση του φωτισμού.

- Ενίσχυση του αστυνομικού της γειτονιάς με νέο εξοπλισμό και καμπάνιες ορατότητας: Θεσμοθετείται το βραβείο «Trust Neighbor Hero», με το οποίο οι ίδιοι οι κάτοικοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν τον αστυνομικό που συμβάλλει περισσότερο στην περιοχή τους.

Ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, αναγνώρισε ότι η αποδυνάμωση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, κατά την περίοδο της πανδημίας, άφησε κενά στην καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Με το νέο σχέδιο δράσης επιδιώκεται η αποκατάσταση αυτής της επαφής, ενώ όπως ανέφερε στον «Πολίτη», το σχέδιο θα συζητηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Από πλευράς της Trust Ασφαλιστικής ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας, Χρίστος Χριστοδούλου, τόνισε ότι η σύμπραξη με την Αστυνομία Κύπρου αποτελεί συνειδητή επένδυση προς όφελος της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει σχεδιάσει μια δέσμη δράσεων που εντάσσονται σε μια πιο σύγχρονη, συμμετοχική και ανθρώπινη προσέγγιση για την ασφάλεια στις γειτονιές.

1082 διαρρήξεις το χρόνο

Τα στοιχεία για τις διαρρήξεις δείχνουν ότι, πρόσφατα, οι αριθμοί διαρρήξεων παραμένουν αυξημένοι σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα της περιόδου 2020–2021, ενισχύοντας την ανάγκη για νέα εργαλεία και σύγχρονη προσέγγιση στην πρόληψη. Ο μέσος όρος των τελευταίων οκτώ ετών είναι 1082.

Διαρρήξεις και συναφή εγκλήματα – Εξέλιξη ανά έτος:

2017: 1448

2018: 1217

2019: 1152

2020: 842

2021: 840

2022: 1103

2023: 1091

2024: 966

Η σημασία του ιδιωτικού τομέα

Στο ερώτημα «από πού ξεκίνησε η συνεργασία με την Trust Ασφαλιστική;», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, εξήγησε ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την ίδια την εταιρεία, η οποία προσκάλεσε την Αστυνομία να εξετάσει μια νέα μορφή συνεργασίας. «Για αυτό και εμείς προχωρήσαμε με το μνημόνιο συναντίληψης», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εντάσσονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο καλών πρακτικών, το οποίο προωθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος. Το σχετικό έγγραφο αναφέρεται στα “three P’s” - public, private, partnerships - υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικές Αρχές σε όλη την Ευρώπη οφείλουν να καινοτομούν και να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα για αποτελεσματικότερη πρόληψη του εγκλήματος.