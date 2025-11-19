Ταλαιπωρία για 42.000 μαθητές στην ΔΜΕΔ είπε ο Αναπλ. Διευθυντής Μέσης

Σαράντα δύο χιλιάδες μαθητές που φοιτούν στην Δημόσια Μέση Γενική Διεύθυνση ταλαιπωρήθηκαν σήμερα Τετάρτη από την δίωρη στάση εργασίας των Καθηγητών, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου Γιώργο Κουτσίδη, προσθέτοντας πως μετά τις 11:00 προσήλθε μόλις το 5% των μαθητών Παγκύπρια.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κουτσίδης ανέφερε πως οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της στάσης εργασίας στις 11:00 βρίσκονται στις θέσεις τους και έτοιμοι για το υπόλοιπο της σχολικής ημέρας. Όπως εξήγησε ο κ. Κουτσίδης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης να προβαίνουν σε στάση εργασίας, ωστόσο όπως είπε, για το Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας αυτή η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν εντελώς αδικαιολόγητη.

Ο κ. Κουτσίδης κάλεσε τους καθηγητές να επιδεικνύουν ένα πιο υγιές κλίμα στο σχολείο αφού είναι κάτι που αφορά την στήριξη του σχολείου.

Σήμερα συνέχισε, με την στάση εργασίας από τις 7.30 ως τις 11.00 που κατήλθαν οι καθηγητές στη Mέση Eκπαίδευση, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες μαθητές 42.000 στον αριθμό , καθώς και οι γονείς τους προσθέτοντας πως ως Υπουργείο δεν μπορούν να καταλάβουν το « γιατί».

Επεσήμανε ωστόσο πως έγιναν οι ενέργειες ούτως ώστε οι μαθητές να μπορούν να είναι στις θέσεις τους η ώρα 11:00 για να συνεχίσουν τις τελευταίες τρείς περιόδους της σχολικής ημέρας.

Πρόσθεσε ακόμη , πως οι απουσίες σήμερα θα καταμετρηθούν αλλά δεν θα προσμετρηθούν και θα αποφευχθεί όποιο είδους διαγωνίσματος ήταν προγραμματισμένο, κατέληξε.

Σημειώνεται πως στην Πάφο κατήλθε το 7% στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της επαρχίας, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Ελένη Λετυμπιώτη.