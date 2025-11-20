Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθεία στον πλανήτη - Πάνω από 800 χιλιόμετρα χωρίς καμία στροφή

Η μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία στον κόσμο βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, και για να τη διασχίσει κανείς με το αυτοκίνητο θα χρειαζόταν πάνω από 6 ώρες συνεχόμενης οδήγησης δίχως να στρίψει το τιμόνι.

Ο Route 66 είναι αναμφίβολα ο πιο διάσημος αυτοκινητόδρομος της Αμερικής, με τις ατελείωτες ευθείες του να έχουν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και διαφημίσεις, ωστόσο ακόμη και αυτός φαντάζει μικρός μπροστά στον Highway 85 της Σαουδικής Αραβίας.

Το συνολικό μήκος του Highway 85 είναι περίπου 1.270 χιλιόμετρα, ξεκινώντας ανατολικά από την πόλη Τζουμπάιλ, στις ακτές του Περσικού Κόλπου και φτάνοντας μέχρι την Κουραγιάτ, στη βόρεια Σαουδική Αραβία, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι μία «ατελείωτη» ευθεία μήκους 822 χιλιομέτρων, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Η ευθεία αυτή ξεκινά έξω από την πόλη Nayiriah και καταλήγει στην πόλη Arar (δείτε τον χάρτη παρακάτω).

Ο Highway 85 διασχίζει την έρημο Rub' al Khali, τη μεγαλύτερη αμμώδη έκταση του Αραβικού Κόλπου και μία από τις πιο αφιλόξενες περιοχές της Γης.

Όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται, το ταξίδι αυτό μπορεί να αποδειχθεί μια πρόκληση για την υπομονή και την εγρήγορση του οδηγού. Η αδιάκοπη ευθεία, το επαναλαμβανόμενο τοπίο και τα αυστηρά όρια ταχύτητας σημαίνουν πως για να καλύψεις την αχανή ευθεία, θα χρειαστείς πάνω από 6 ώρες συνεχούς οδήγησης.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ευθεία του κόσμου είναι επίσης στη Σαουδική Αραβία, με μήκος 255 χιλιομέτρων (Highway 10), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα 207 χλμ. ευθείας σε αυτοκινητόδρομο της Παραγουάης. Στη λίστα με τις πιο μεγάλες «γραμμές» του πλανήτη συμπεριλαμβάνονται επίσης περιοχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Πηγή: carandmotor.gr