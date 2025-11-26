Κύμα κατασχέσεων διπλωμάτων: Τι αλλάζει σε όλη την Ευρώπη, ποιοι θα χάσουν την άδεια οδήγησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, θεσπίζοντας πλέον ένα κοινό σύστημα ποινών και κανόνων για όλους τους οδηγούς. Με απλά λόγια, η εποχή όπου κάποιος έχανε το δίπλωμά του σε μια χώρα αλλά συνέχιζε να οδηγεί κανονικά στη δική του τελειώνει οριστικά, αφού η ΕΕ ενεργοποιεί πλέον τη διασυνοριακή αναγνώριση των κυρώσεων.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ανάμεσα στα εθνικά συστήματα και τη δημιουργία ενός κοινού επιπέδου ευθύνης. Η Ένωση επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο των οδηγών που «ξεφεύγουν» αλλάζοντας χώρα, ενώ επιδιώκει να μειώσει δραστικά τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους της.

Το πρόβλημα παραμένει έντονο αφού μόνο το 2024, 19.940 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στις χώρες της ΕΕ. Παρά τη μικρή μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η πρόοδος παραμένει αργή και απέχει πολύ από το στόχο του Vision Zero, που προβλέπει μείωση κατά 50% έως το 2030 και μηδενικούς θανάτους έως το 2050. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αυστηροποίηση του πλαισίου φαντάζει όχι μόνο αναγκαία αλλά και καθυστερημένη.

Οι νέοι κανόνες δεν περιορίζονται στις κατασχέσεις διπλώματος. Ενσωματώνουν μέτρα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε πιλοτικές εφαρμογές, όπως το πανευρωπαϊκό σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για 17χρονους, μια δοκιμαστική περίοδο για νέους οδηγούς, αυστηρότερες προϋποθέσεις για όσους χειρίζονται οχήματα εναλλακτικής ισχύος και την ψηφιακή άδεια οδήγησης που θα αποθηκεύεται σε smartphone και θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, το σημαντικότερο σημείο είναι η πανευρωπαϊκή αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης. Όταν ένας οδηγός στερείται το δίπλωμά του σε ένα κράτος-μέλος ή δέχεται ποινές, η κύρωση θα καταγράφεται αυτόματα σε όλα τα ευρωπαϊκά μητρώα. Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του και να οδηγήσει σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι παραβάσεις θα «ταξιδεύουν» μαζί του, κλείνοντας ένα μεγάλο κενό ασφαλείας που για χρόνια επέτρεπε την ατιμωρησία.

Η νέα νομοθεσία ισχύει ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ ορισμένες από τις επιμέρους διατάξεις, όπως οι κανόνες για τα οχήματα εναλλακτικής ισχύος και η συνοδευόμενη οδήγηση, θα ενεργοποιηθούν νωρίτερα.

Πηγή: carandmotor.gr