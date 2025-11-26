Cyprus Programming Challenge 2025 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, σε συνεργασία με τον Cyprus Computer Society, διοργανώνει τον 3ο Cyprus Programming Challenge 2025, μια παγκυπριακή Ολυμπιάδα Προγραμματισμού που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από όλη την Κύπρο. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενίσχυση της αναλυτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ψηφιακής επιδεξιότητας των νέων, προσφέροντας μία σύγχρονη ανταγωνιστική εμπειρία που συνδέει την τεχνολογία με την εκπαιδευτική αριστεία. Η φετινή διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του JetBrains Foundation και του προγράμματος Technology Leaders of the Future, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το διεθνές κύρος του θεσμού.

Ο Προκριματικός Γύρος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 22 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και είναι ανοιχτός σε όλους τους μαθητές άνω των 13 ετών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξαρτήτως εμπειρίας στον προγραμματισμό. Οι συμμετέχοντες, μετά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα, θα λάβουν στο email τους όλες τις αναγκαίες οδηγίες για τη συμμετοχή, τον σύνδεσμο για τον διαγωνισμό μέσω Codeforces, καθώς και πρόσκληση για το επίσημο Discord του θεσμού όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, ενημερώσεις και υλικό προετοιμασίας. Με βάση τις βαθμολογίες του Προκριματικού, οι πενήντα κορυφαίοι μαθητές θα προκριθούν στον Τελικό Γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Κατά τη διάρκεια του τελικού, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν σε διαδικασία practice round πριν την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής. Όλοι οι φιναλίστ θα λάβουν αναμνηστικά δώρα, ενώ στους τρεις μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία που προσφέρονται από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού.

Την οργάνωση και την επιστημονική επιμέλεια του Cyprus Programming Challenge πλαισιώνουν καταξιωμένα μέλη της διεθνούς και ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ο Pavel Mavrin, ICPC World Champion 2004 και εκπαιδευτής της JetBrains Academy, καθώς και οι φοιτητές CSAI του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Mike Goncharov και Max Shevkoplias. Στην οργανωτική ομάδα συμμετέχουν ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, η Ελένη Τσιακκούρη από τον Cyprus Computer Society και η Natalia Kitaeva από τη JetBrains Academy.

Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες, το πρόγραμμα και τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://lp.jetbrains.com/academy/cyprus-programming-challenge-2025/

Με τη φιλοξενία και υποστήριξη του Cyprus Programming Challenge 2025, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στην προώθηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της καινοτομίας στην Κύπρο, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό.