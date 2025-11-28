Γιατί το FBI κατάσχεσε ένα από τα πιο σπάνια supercars στον κόσμο – Σε ποιόν ανήκε;

Η Mercedes-Benz CLK GTR, ένα από τα πιο ακραία και σπάνια homologation specials που δημιούργησε ποτέ η AMG για τις ανάγκες του Le Mans στα τέλη των ’90s, βρέθηκε στο επίκεντρο μίας από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις του FBI και κατασχέθηκε από τον καταζητούμενο πρώην Ολυμπιονίκη Ryan Wedding.

Η υπηρεσία κατάσχεσε μία CLK GTR Roadster του 2002, αξίας περίπου 13 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Giant Slalom, που στοχεύει στο διεθνές καρτέλ του πρώην Ολυμπιακού snowboarder και πλέον FBI Top-10 φυγά, Ryan Wedding.

Η CLK GTR αποτελεί το αποτέλεσμα μιας χρυσής εποχής για τους κατασκευαστές που κυνηγούσαν δόξα στο Le Mans. Για να συμμετάσχουν, έπρεπε να παράγουν και ελάχιστα street–legal αντίτυπα. Έτσι γεννήθηκαν «τέρατα» όπως η Porsche 911 GT1, το Nissan R390 και, φυσικά, η «δικιά» της Mercedes.

Από τις 28 συνολικές CLK GTR, μόλις 6 ήταν roadsters και αυτή η ανοιχτή εκδοχή θεωρείται ακόμη πιο πολύτιμη. Κάτω από το αμάξωμά της κρύβεται ένας V12 6,0 λίτρων, που αποδίδει σχεδόν 600 ίππους και στροφάρει στις 7.000 σ.α.λ., μέσω ενός 6τάχυτου σειριακού κιβωτίου.

Η συγκεκριμένη CLK GTR ανήκε στον Ryan Wedding, ο οποίος κατηγορείται ότι ηγείται ενός πολυεθνικού κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, με παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια τον χρόνο. Οι αμερικανικές αρχές τον συγκρίνουν με ονόματα όπως ο Escobar και ο El Chapo, ενώ εκτιμούν ότι βρίσκεται κρυμμένος στο Μεξικό.

Το FBI, μάλιστα, προσφέρει επική αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του, ποσό σχεδόν αρκετό για να αγοράσει κανείς την ίδια τη CLK GTR, εφόσον καταλήξει σε δημοπρασία.

Τι θα γίνει με την CLK GTR;

Αυτό παραμένει άγνωστο. Το πιθανότερο είναι ότι θα δημοπρατηθεί, όπως συμβαίνει με άλλα κατασχεμένα υπερπολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, με τη σπανιότητα και τη «σκοτεινή» ιστορία της, η αξία της ενδέχεται να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.

Ένα είναι σίγουρο: κάθε εμφάνιση μιας Mercedes-Benz CLK GTR Roadster αποτελεί είδηση από μόνη της. Και αυτή είναι πιθανότατα η πιο «κινηματογραφική» που έχουμε δει εδώ και χρόνια.

