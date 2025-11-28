Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δίνει μάχη για τη ζωή του ο τραυματίας μοτοσικλετιστής μετά από το τροχαίο στη Δρομολαξιά

Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν αρθρωτό όχημα που οδηγούσε άνδρας στην προσπάθεια να στρίψει δεξιά και να εισέλθει σε κύριο δρόμο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΓΝ Λάρνακας ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με αρθρωτό όχημα το πρωί της Παρασκευής στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς-Λάρνακας. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση η σύγκρουση σημειώθηκε όταν αρθρωτό όχημα που οδηγούσε άνδρας στην προσπάθεια να στρίψει δεξιά και να εισέλθει σε κύριο δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την τροχαία Λάρνακας, συγκρούστηκε πλευρικά με τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας για εξετάσεις, όπου εντόπισαν κράνος.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

