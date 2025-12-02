Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Τριπλή παγκόσμια αναγνώριση για το ηλεκτρικό Hyundai Inster!

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Τρεις βραβεύσεις, παγκόσμια αναγνώριση για το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai! Πρώτα, η ανακήρυξη του ως “Καλύτερο Παγκόσμιο Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2025.”

Ακολούθησε το βραβείο “Χρυσό Τιμόνι” του Γερμανικού Auto Bild & Bild am Sonntag στην κατηγορία “Μικρό Ηλεκτρικό κάτω από 25.000 ευρώ” και πρόσφατα η βράβευση από το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC, TOP GEAR ως το “Σούπερ Μίνι της Χρονιάς 2026!”

Και στις τρεις βραβεύσεις, οι κριτές εκτίμησαν τον σχεδιασμό του, την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, την άνεση στο σαλόνι, την ανταγωνιστική τιμή του, την άνεση οδήγησης στην πόλη και την αυτονομία 370 χιλιομέτρων που διαθέτει.

Το Hyundai Inster είναι το πρώτο σε πωλήσεις μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2025 στη Γερμανία! Οι συνεχόμενες βραβεύσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν το όραμα της Hyundai για την προσφορά ποιοτικής οδήγησης σε όλη την Ευρώπη.

Tags

AUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα