Τριπλή παγκόσμια αναγνώριση για το ηλεκτρικό Hyundai Inster!

Τρεις βραβεύσεις, παγκόσμια αναγνώριση για το μικρό ηλεκτρικό INSTER της Hyundai! Πρώτα, η ανακήρυξη του ως “Καλύτερο Παγκόσμιο Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2025.”

Ακολούθησε το βραβείο “Χρυσό Τιμόνι” του Γερμανικού Auto Bild & Bild am Sonntag στην κατηγορία “Μικρό Ηλεκτρικό κάτω από 25.000 ευρώ” και πρόσφατα η βράβευση από το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC, TOP GEAR ως το “Σούπερ Μίνι της Χρονιάς 2026!”

Και στις τρεις βραβεύσεις, οι κριτές εκτίμησαν τον σχεδιασμό του, την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, την άνεση στο σαλόνι, την ανταγωνιστική τιμή του, την άνεση οδήγησης στην πόλη και την αυτονομία 370 χιλιομέτρων που διαθέτει.

Το Hyundai Inster είναι το πρώτο σε πωλήσεις μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2025 στη Γερμανία! Οι συνεχόμενες βραβεύσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν το όραμα της Hyundai για την προσφορά ποιοτικής οδήγησης σε όλη την Ευρώπη.