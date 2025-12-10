Η Coral Cyprus (Shell Licensee) τροφοδότησε και φέτος με ενέργεια το Boyz Stuff Show

Η Coral Cyprus (Shell Licensee) συμμετείχε με επιτυχία, ως χορηγός και εκθέτης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Boyz Stuff Show 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση στην Κύπρο για προϊόντα αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, aftermarket, motorsport, καθώς και ανδρικών και γυναικείων lifestyle προϊόντων, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025 στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία.

Ως επίσημος χορηγός και εκθέτης, η Coral Cyprus στήριξε τη διήμερη διοργάνωση που υποδέχθηκε χιλιάδες φίλους του αυτοκινήτου, επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και λάτρεις των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, σε μια γιορτή τεχνολογίας, επιδόσεων και lifestyle. Ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα ενεργειακά brands στην Κύπρο, με ένα δυναμικό δίκτυο περισσότερων από 40 πρατηρίων καυσίμων με το σήμα Shell σε όλο το νησί, η παρουσία της Coral Cyprus τράβηξε τα βλέμματα ήδη από την είσοδο της έκθεσης.

Στο περίπτερο της Coral Cyprus, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τελευταία γενιά καυσίμων Shell V-Power, εξερευνώντας την προηγμένη σύνθεση που έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει το 100% των επικαθίσεων που μειώνουν τις επιδόσεις από κρίσιμα μέρη του κινητήρα, να αποτρέπει τη μελλοντική επανεμφάνισή τους, να συμβάλλει στη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμου και να μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. (*)

Το περίπτερο περιλάμβανε επίσης ενημερωτικά εκθέματα και υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα οφέλη των προϊόντων Shell τόσο για την καθημερινή οδήγηση όσο και για συνθήκες motorsport.

Προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ζωντάνια στην εμπειρία, οι δυναμικές hostess και οι εκπρόσωποι της Coral Cyprus παρουσίασαν στο κοινό το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+, καταχωρώντας τους επισκέπτες σε κλήρωση μέσω της οποίας 10 τυχεροί κέρδισαν προπληρωμένες κάρτες καυσίμων Coral Pass και πλύσιμο αυτοκινήτου. Όλοι οι επισκέπτες έφυγαν κερδισμένοι, απολαμβάνοντας δώρα όπως αντηλιακή προστασία παρμπρίζ, τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα Shell Motorsport, καπέλα με το σήμα Shell και άλλα εκπαιδευτικά δώρα έκπληξη, ως ένδειξη εκτίμησης.

Η χορηγία και η φυσική παρουσία στον χώρο της έκθεσης επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευση της Coral Cyprus προς την τοπική κοινότητα των φίλων της αυτοκίνησης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην υποστήριξη της καινοτομίας, των επιδόσεων και των βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, εντός και εκτός δρόμου.

Ο κ. Μιχάλης Ζουμίδης, Marketing & NFR Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο Boyz Stuff Show 2025 υπογραμμίζει το κοινό μας πάθος για την οδήγηση και τις επιδόσεις. Είμαστε υπερήφανοι που προμηθεύουμε την τοπική αγορά με τα premium καύσιμα Shell V-Power, τα μοναδικά καύσιμα που χρησιμοποιεί, εμπιστεύεται και συστήνει η Scuderia Ferrari HP, καθώς και με την κορυφαία γκάμα προϊόντων μας, προσφέροντας στους οδηγούς την ίδια προηγμένη τεχνολογία. Αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης να ερχόμαστε σε επαφή με την τοπική κοινότητα που εκτιμά την ποιότητα, την καινοτομία και τη χαρά της οδήγησης.»

Το Boyz Stuff Show, που διοργανώνεται ετησίως από το 2004, αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για τους φίλους του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, συγκεντρώνοντας κορυφαία brands, επαγγελματίες του κλάδου και κοινό από ολόκληρη την Κύπρο.

Μέσα από τη χορηγία και τη συμμετοχή της, η Coral Cyprus απέδειξε για ακόμη μια φορά την αφοσίωσή της στην προσφορά προϊόντων και εμπειριών υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Κύπριων οδηγών.

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Βρείτε το πλησιέστερο πρατήριο Shell και ζήστε την προηγμένη τεχνολογία των καυσίμων Shell V-Power.

(*)Τα πραγματικά οφέλη και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τα καύσιμα Shell.