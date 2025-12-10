Σε εξέλιξη έρευνες στην Κύπρο για σκάφος που αγνοείται - Απέπλευσε από το Ισραήλ πριν 8 μέρες

ΙΚΥΚ: Χωρίς υποτροφία πάνω από 600 φοιτητές - Συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπόσχεται το ΥΠΟΙΚ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός εντός Ιανουαρίου για να καλυφθεί το κενό.

Περισσότεροι από 600 δικαιούχοι φοιτητές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υποτροφία, με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με πρόβλημα χρηματοδότησης. Το αδιέξοδο δημιουργήθηκε μετά την περσινή χρονιά, όταν το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό τις υποτροφίες που δικαιούνταν οι φοιτητές, οι οποίες αυξήθηκαν στους 960 από τις περίπου 700 που παραχωρούνται κάθε χρόνο. Ανάμεσά τους ήταν περίπου 360 φοιτητές που δεν είχαν καλυφθεί αρχικά και πληρώθηκαν τελικά το 2024.

Ωστόσο, παρότι τα χρήματα για τους περσινούς δικαιούχους δόθηκαν, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχο κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2025. Αυτό σημαίνει ότι, για να συνεχίσει το κράτος να πληρώνει την υποτροφία όσων έχουν ήδη εγκριθεί (καθώς αυτή δίνεται για όλη τη διάρκεια σπουδών, μέχρι και τέσσερα χρόνια), ο αριθμός των νέων υποτροφιών μειώνεται δραστικά — σε μόλις 411.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ, Κωνσταντίνος Καρσεράς, μετέφερε ότι πρόκειται για φοιτητές που πληρούν ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. «Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από πρωτοετείς», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η μείωση αφορά φοιτητές οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν βασιστεί σε αυτή τη στήριξη για να ξεκινήσουν σπουδές.

Βουλευτές εξέφρασαν τον φόβο πως φοιτητές μπορεί να αναγκαστούν να διακόψουν σπουδές, ενώ παράλληλα σχολιάστηκε η απουσία εκπροσώπου του ΙΚΥΚ — το οποίο παραμένει χωρίς πρόεδρο από τον περασμένο Μάρτιο.

