Αυτή η κίνηση μπορεί να καταστρέψει το κιβώτιο ταχυτήτων -Το λάθος που πρέπει να αποφύγεις

Ακόμη και τα πιο αξιόπιστα κιβώτια ταχυτήτων στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα θα εμφανίσουν βλάβες αν ο χειριστής τους τα χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση και η αποφυγή των πιο συνηθισμένων λαθών κατά την οδήγηση είναι απαραίτητη για την πρόληψη ζημιών στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας που αποτρέπουν την τυχαία εμπλοκή της όπισθεν. Ωστόσο μία από τις κινήσεις που μοιάζουν ολέθριες είναι ο οδηγός να βάλει όπισθεν την ώρα που κινείται για παράδειγμα σε έναν αυτοκινητόδρομο, κίνηση που θα μπλοκάρει τους κινητήριους τροχούς και ενδεχομένως να προκληθεί μεγάλη ζημιά στο σύστημα μετάδοσης.

Οι μηχανικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αν ο οδηγοί αγγίξουν τον επιλογέα ταχυτήτων χωρίς να κουμπώσει η σχέση, τα μηχανικά μέρη του κιβωτίου δέχονται αιφνίδιο φορτίο. Αν ωστόσο μπει η όπισθεν κατά την κίνηση, το κιβώτιο μπορεί να διαλυθεί εσωτερικά. Σε αυτή την περίπτωση, η επισκευή μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση που η όπισθεν «τρίζει», αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι ευθύνεται ο συμπλέκτης.. Στην πραγματικότητα, η όπισθεν είναι συχνά μια σχέση χωρίς συγχρονιζέ, επομένως θα πρέπει να εμπλέκεται μόνο όταν το όχημα είναι εντελώς ακίνητο.

Η προσπάθεια εμπλοκής της την ώρα που το αυτοκίνητο κινείται ελαφρώς, κατά την διάρκεια ενός ελιγμού για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι θα καταπονήσει τη μετάδοση και θα ακουστεί ένας βαρύς τριγμός.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που επίσης πρέπει να αποφεύγουν όσοι έχουν αυτοκίνητο με χειροκίνητο σασμάν είναι το «γρατσούνισμα» στις αλλαγές, οι αλλαγές χωρίς χρήση συμπλέκτη, η σταθεροποίηση του χεριού πάνω στον επιλογέα όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει και η αμέλεια στον έλεγχο του λιπαντικού στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αναφορικά με το αυτόματο κιβώτιο, τα λάθη που γίνονται και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια σοβαρή βλάβη είναι σημαντικά λιγότερα, κυρίως γιατί ο οδηγός έχει μηδαμινή συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής των σχέσεων.

