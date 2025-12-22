Ο Όμιλος Πηλακούτα ξεκίνησε να δέχεται παραγγελίες για το επαναστατικό BMW iX3

Το βιβλίο παραγγελιών άνοιξε στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα για την επαναστατική BMW iX3. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο παραγωγής της επαναστατικής πλατφόρμας Neue Klasse και, πρακτικά, το σημείο μηδέν για την επόμενη εποχή της μάρκας. Για τον Όμιλο της BMW η νέα BMW iX3 αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας αφού προσφέρει μια πρώτη εμπειρία των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) συνδυάζει σωρεία καινοτομιών όπως την έκτη γενιά BMW eDrive, νέο BMW Panoramic iDrive και πολλά άλλα. Η νέα BMW iX3 δεν είναι απλώς ο αντικαταστάτης ενός επιτυχημένου EV. Είναι ένα πραγματικό δείγμα γραφής της Neue Klasse που τώρα προσφέρει ταχύτερη φόρτιση, μεγαλύτερη αυτονομία, έξυπνη αρχιτεκτονική, premium ψηφιακή διεπαφή και ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η BMW iX3 50 xDrive διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) με συνολική ισχύ 470 ίππων και 645 Nm ροπής. Το 0–100 km/h φθάνουν σε μόλις 4,9’’ ενώ η τελική βρίσκεται στα 210 km/h. Η νέα μπαταρία υψηλής τάσης, ωφέλιμου ενεργειακού περιεχομένου 108,7 kWh, υποστηρίζει αυτονομία έως 800 km (WLTP). Η τεχνολογία 800V επιτρέπει φόρτιση έως 400 kW DC: προσθήκη έως 372 km σε 10’ και γέμισμα 10–80% σε 21’. Διατίθεται επίσης AC φόρτιση έως 22 kW. Για πρώτη φορά, η BMW iX3 υποστηρίζει εκτενώς αμφίδρομη φόρτιση (V2L/V2H/V2G), καθιστώντας το αυτοκίνητο ενεργό «κόμβο» ενέργειας στο σπίτι ή το δίκτυο.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας «Heart of Joy» για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control. Κάτι που προσφέρει στους πελάτες ένα απαράμιλλο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς, ακρίβειας και αποδοτικότητας.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το μήκος φθάνει τώρα τα 4.782, το πλάτος στα1.895 και το ύψος στα1.635 mm. Αντίθετα το μεταξόνιο πλησιάζει σχεδόν τα τρία μέτρα (2.897 mm) κάτι που υπόσχεται άπλετους χώρους για οδηγό, επιβάτες και αποσκευές. Κυριαρχούν οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η προαιρετική πανοραμική οροφή ενώ ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλάξει ζάντες από 20’’ έως 22’’ ιντσών.