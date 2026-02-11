Airsoft: Τέλος στη «γκρίζα ζώνη» - Έρχεται νομοσχέδιο, θετικό το κλίμα στη Βουλή

Σε κλίμα σύγκλισης και με την κοινή παραδοχή ότι η εκκρεμότητα δεν μπορεί να παρατείνεται επ’ αόριστον, συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών η πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της αεροσφαίρισης (airsoft), ενός αθλήματος που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ανάπτυξη-όπως ανέφερε και ο εκ των εισηγητών της πρότασης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, αλλά παραμένει νομικά σε «γκρίζα ζώνη».

Θετική είναι η στάση του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απέναντι στη ρύθμιση. Εκ μέρους του Υπουργείου, ο Αναπλ. Λοχίας, Παναγιώτης Φούτρος, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε ετοιμασία σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα τροποποιεί τις πρόνοιες του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου και θα συνοδεύεται από κανονισμούς. «Με την ολοκλήρωσή του, το κείμενο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση» σημειώθηκε ενώ «στο πλαίσιο της προεργασίας έχουν ληφθεί υπόψη και οι θέσεις της Αστυνομίας».

Η Αστυνομία Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί επί της αρχής με τη ρύθμιση και την εγγραφή των συγκεκριμένων όπλων. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι υπάρχει σχετική αλληλογραφία από το 2014 και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει αντίρρηση να ασκείται η δραστηριότητα, εφόσον καθοριστεί σαφές και ενιαίο πλαίσιο.

Έθεσε ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν, όπως η κατοχή και μεταφορά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η διάμετρος των σφαιριδίων και τα όρια ισχύος. Ζήτησε, μάλιστα, όπως τα συγκεκριμένα όπλα φέρουν ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης, αντίστοιχα με όσα ισχύουν για το paintball.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον όρο «ακίνδυνο», με την επισήμανση ότι πάντοτε υπάρχει κίνδυνος, γι’ αυτό και απαιτείται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανέφερε ότι γνωρίζει το πλάνο για κυβερνητικό νομοσχέδιο και θα το εξετάσει όταν κατατεθεί, ενώ ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δήλωσε ότι δεν έχει ένσταση επί της αρχής.

Ο εκ των εισηγητών της πρότασης για τη ρύθμιση του Airsoft, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο, ώστε το άθλημα να λειτουργεί οργανωμένα και νόμιμα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει θετικά και στην κοινωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άγγελος Πιτσιλλίδης, Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπόλων, σημειώνοντας ότι η αεροσφαίριση μπορεί να ενταχθεί στις πρόνοιες για τα μη πυροβόλα όπλα. Όπως ανέφερε, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχει ρίζες από την περίοδο της αποικιοκρατίας και χρήζει επικαιροποίησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικότητες.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, περίπου 130-150 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο Cyprus Airsoft Association, ενώ η κοινότητα των ατόμων που συμμετέχουν στην αεροσφαίριση υπολογίζεται γύρω στα 700-1000 άτομα. Όπως επισημάνθηκε στην Επιτροπή, αρκετοί αποφεύγουν την εγγραφή, καθώς όπως ειπώθηκε «υπάρχει φόβος λόγω της απουσίας νομοθεσίας».

Ο νομικος εκπρόσωπος του συνδέσμου Cyprus Airsoft Association , κ. Γεώργιος Πασιάς τόνισε οτι ζητούν ξεκάθαρους κανόνες ώστε το άθλημα να λειτουργεί νόμιμα και με ασφάλεια. Εκπρόσωποί του ανέφεραν ότι έχουν καταθέσει υπόμνημα με παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χαρακτήρισαν «άδικο» να υπάρχει ρύθμιση για το paintball και όχι για την αεροσφαίριση. Δήλωσαν τέλος ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές για ένα λειτουργικό πλαίσιο χωρίς κενά και ασάφειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ζήτησε όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε 15 ημέρες, σημειώνοντας ότι «είναι ένα απλό θέμα, το οποίο συζητείται από το 2014».