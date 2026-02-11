Χωρίς χρονοδιάγραμμα για φθηνή ενέργεια

Μετά τον πρόεδρο της ΑΗΚ Γιώργο Πέτρου και ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ήρθε να επιβεβαιώσει ότι παραμένει άγνωστος ο χρόνος άφιξης του φυσικού αερίου στην Κύπρο. Χωρίς φυσικό αέριο δεν λύνεται το διπλό πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους και της επάρκειας σε ηλεκτροδότηση. Στο μεταξύ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αξιολόγηση από την ΕΤΥΦΑ της μελέτης (gap analysis) που έχει εκπονήσει η Technip για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο. Η gap analysis θεωρείται κρίσιμη για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του έργου.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, στην οποία συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού, ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως επενδυτές, για να ολοκληρωθεί το έργο στο Βασιλικό.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τις προτάσεις από άλλους φορείς για την ολοκλήρωση του έργου, ο υπουργός είπε ότι «γίνεται μια συζήτηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ενδεχόμενο να τελειώσει το έργο μια εταιρεία από τα Εμιράτα και είναι στα αρχικά στάδια συζήτηση για την πιθανή σύναψη διακρατικής συμφωνίας για να ολοκληρωθεί το έργο.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι ούτε η ίδια η Technip δεν μπορεί να δώσει χρονοδιαγράμματα.

«Όταν θα μπορούμε να δώσουμε χρονοδιαγράμματα θα δώσουμε χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε και τόνισε την ανάγκη το έργο να τελειώσει.

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου είπε, στην ίδια συνεδρίαση, ότι οι μηχανικοί της ΑΗΚ έχουν μελετήσει το gap analysis και «είμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Θα πρέπει να βγούμε σε προσφορές», υποστήριξε.

Τα 67 εκατ. ευρώ

Το έργο αντιμετωπίζει και χρηματοδοτικά προβλήματα μετά την ανάκληση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους 67 εκατ. ευρώ. Στη χθεσινή συνεδρίαση έγινε γνωστό ότι το ποσό που έχει ζητηθεί να επιστραφεί θα συμψηφιστεί με άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε ότι συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Κύπρος να λαμβάνει λιγότερα ποσά από άλλα έργα και κάποια από αυτά αφαιρέθηκαν εντός του 2025.

Η αποθήκευση από ΔΣΜΚ

Η εγκατάσταση και η λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου μονάδων αποθήκευσης από τον προσεχή Ιούλιο αποτελεί επί του παρόντος το μόνο μέτρο για τον μετριασμό του προβλήματος της επάρκειας. Όπως πληροφορείται ο «Π» αυτή την περίοδο αξιολογούνται οι προσφορές για την εγκατάσταση τριών μονάδων αποθήκευσης (δύο των 40 MW με χωρητικότητα 160 μεγαβατώρες και μία των 40 MW με χωρητικότητα 280 μεγαβατώρες) σε Πάφο, Λάρνακα και Αθαλάσσα. Οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε σημεία του δικτύου που δεν απαιτούν πρόσθετες εργασίες για να ενσωματωθεί η πρόσθετη ισχύ στο δίκτυο. Η λειτουργία τους θα επιτρέψει την ομαλότερη λειτουργία του δικτύου σε ώρες αιχμής περιορίζοντας τα φαινόμενα περικοπών το οποία ζήσαμε το περσινό καλοκαίρι.

Ενεργειακός εκτροχιασμός

Στο δια ταύτα η κυβέρνηση και μαζί της η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από καθυστερήσεις που εκτροχιάζουν το ενεργειακό πρόγραμμα της χώρας που φορτώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος. Το ζήτημα του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό έχει μετατραπεί σε αίνιγμα.

Η καθυστέρηση δεν αφορά μόνο το τερματικό στο Βασιλικό. Στη συζήτηση τη Δευτέρα για τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ, ο πρόεδρος του δ.σ. Γιώργος Πέτρου αποκάλυψε εμπόδια στην προμήθεια των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για τη Δεκέλεια. Οι προμηθευτές έκαναν γνωστό ότι θα παραδοθούν σε τέσσερα χρόνια! Η ανάπτυξη των μονάδων αυτών θεωρείται κρίσιμη για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά εάν η έλευση του φυσικού αερίου στην αγορά καθυστερήσει περαιτέρω. Αν και η ΑΗΚ επιμένει ότι δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσο πρόβλημα επάρκειας, εκτός αν υπάρχουν απρόσμενες βλάβες, η Δεκέλεια λειτουργεί με «βρόμικο» μαζούτ, και χωρίς φυσικό αέριο το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό.