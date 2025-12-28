Με ταχύτητα ή με «νεκρά» στην κατηφόρα; Τι να επιλέξω

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που ακόμη και σήμερα επιλέγουν να βγάζουν την ταχύτητα σε μια κατηφορική διαδρομή, ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς, το δίλημμα «ταχύτητα ή νεκρά στην κατηφόρα» δεν υφίσταται πια.

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, οι οδηγοί αναζητούν καθημερινά τρόπους εξοικονόμησης καυσίμου κατά τη μετακίνησή τους με το αυτοκίνητο.

Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού παρέχουν οι κατηφόρες, δεδομένου ότι επιτρέπουν την κίνηση με νεκρά, δηλαδή χωρίς σχέση στο κιβώτιο. Πρόκειται, ωστόσο, για μια εσφαλμένη αντίληψη.

Εάν βρισκόμασταν μερικές δεκαετίες πίσω και αυτοσκοπός μας ήταν η οικονομία καυσίμου, ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε νεκρά στο καρμπυρατεράτο αυτοκίνητό μας. Μόνο τότε.

Στα αυτοκίνητα όμως της τελευταίας 25ετίας που έχουν ιδιαίτερα εξελιγμένα συστήματα ψεκασμού, αυτή η παλιά συνήθεια δεν υφίσταται. Απεναντίας, ανεβάζει την κατανάλωση καυσίμου. Μόνο με σχέση στο κιβώτιο θα δείτε χαμηλότερη κατανάλωση στον στιγμιαίο μετρητή, κινούμενοι σε μια κατηφορική διαδρομή.

Η αλήθεια όμως είναι ότι η διαφορά στην κατανάλωση καυσίμου είναι μικρή και δεν μπορεί να υπερκεράσει το γεγονός ότι κινούμενοι με νεκρά σε μια κατηφόρα, σημαίνει και συχνότερη χρήση των φρένων για να διατηρήσουμε σταθερή ταχύτητα. Με αυτό τον τρόπο ζορίζουμε το σύστημα πέδησης με αυξημένες θερμοκρασίες και φθορά των υλικών τριβής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιβραδυντική ικανότητα του αυτοκίνητου μας.

Επιπλέον, όταν έχουμε αφήσει ταχύτητα στο σασμάν σε μια κατηφορική διαδρομή, χρησιμοποιούμε το φρένο του κινητήρα και έχουμε καλύτερο έλεγχο του αυτοκίνητου μας. Ακόμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πατήσουμε γκάζι για λόγους ενεργητικής ασφάλειας σε μια έκτακτη περίπτωση, οπότε με νεκρά στο σασμάν θα χάσουμε πολύτιμα δευτερόλεπτα μέχρι να επιλέξουμε την σωστή σχέση στο κιβώτιο. Και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Τέλος, στα αυτόματα κιβώτια δεν πρέπει να βάζουμε νεκρά στις κατηφόρες, μιας και η εν κινήσει επαναφορά του σασμάν στο D μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μηχανικά μέρη της μετάδοσης.

