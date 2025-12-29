Το λάθος που κάνουν 8 στους 10 οδηγούς και μπορεί να κοστίσει ακριβά - Τι δεν πρέπει να συνδέσεις ποτέ στο αυτοκίνητο

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε τεχνολογίες άνεσης, ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας, μετατρέποντας τα σύγχρονα αυτοκίνητα σε πλήρως διασυνδεδεμένα μέσα μετακίνησης.

Μάλιστα, η τεχνολογία έχει φτάσει σε σημείο που σε πολλά νέα μοντέλα ακόμα και η δυνατότητα φόρτισης των ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται ασύρματα, μέσω επαγωγικών φορτιστών που ενεργοποιούνται απλώς με την τοποθέτηση του κινητού πάνω στην επιφάνειά τους.

Ωστόσο, οι παραδοσιακές θύρες USB εξακολουθούν να υπάρχουν στα περισσότερα αυτοκίνητα και αποτελούν συχνά τη βασική επιλογή φόρτισης για πολλούς οδηγούς. Εκεί ακριβώς κρύβεται και το πρόβλημα, αφού οι θύρες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν συσκευές που απαιτούν υψηλή ισχύ, όπως tablets, laptops ή κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία ταχείας φόρτισης.

Στα περισσότερα αυτοκίνητα, οι θύρες USB λειτουργούν όχι μόνο ως πηγή φόρτισης, αλλά και ως κανάλι επικοινωνίας με το infotainment system, για λειτουργίες όπως τοApple CarPlay ή το Android Auto. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μιας συσκευής που «τραβάει» υπερβολική ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές, προβλήματα επικοινωνίας με το σύστημα ψυχαγωγίας ή ακόμη και υπερφόρτωση κυκλωμάτων.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την διαφορά, μια συνηθισμένη θύρα USB 2.0 αποδίδει τάση 5 Volt και ρεύμα 0,5 Ampere, ενώ μια USB 3.0 φτάνει τα 0,9 Ampere. Αντίθετα, οι τεχνολογίες fast charging (όπως Quick Charge ή Power Delivery) μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 20 Volt και 5 Ampere, δηλαδή πολλαπλάσια κατανάλωση ενέργειας. Αν συνδέσουμε λοιπόν μια συσκευή που ζητά τέτοια ισχύ απευθείας στη θύρα του αυτοκινήτου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβαρυνθεί η μπαταρία, να προκληθούν αστάθειες στο ηλεκτρικό σύστημα ή να φθαρεί η θύρα.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι ποτέ δεν πρέπει να συνδέουμε συσκευές ταχείας φόρτισης απευθείας στις USB του αυτοκινήτου. Αντίθετα, συνιστούν τη χρήση προσαρμογέα αναπτήρα (12V DC) με πιστοποιημένες θύρες fast charging, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντέχει μεγαλύτερα φορτία χωρίς να επηρεάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος.

Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγουμε την χρήση πολλαπλασιαστών USB ή φθηνούς αντάπτορες, καθώς διανέμουν την ισχύ σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, κάτι που συχνά οδηγεί σε πρόσθετη επιβάρυνση και αστάθεια ρεύματος.

