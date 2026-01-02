Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Και όμως, η Κίνα βάζει «φρένο» στα ηλεκτρικά από το 2026

Από το 2026, η Κίνα επιβάλλει κανόνες που αλλάζουν ριζικά το μέλλον των EV. Και δείχνει τον δρόμο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Μέχρι σήμερα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μεγάλωναν, βάραιναν και φόρτωναν μπαταρίες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Από το 2026 όμως, στην Κίνα –τη μεγαλύτερη αγορά EV στον πλανήτη– το πάρτι τελειώνει. Έρχεται ο πρώτος υποχρεωτικός νόμος ενεργειακής κατανάλωσης για ηλεκτρικά οχήματα και αλλάζει τα πάντα.

Για δεκαετίες, οι κανονισμοί κατανάλωσης καυσίμου διαμόρφωναν τη βιομηχανία των θερμικών αυτοκινήτων. Στον κόσμο των ηλεκτρικών, ωστόσο, τα όρια ήταν μέχρι σήμερα θολά, σχεδόν προαιρετικά. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η Κίνα, θεσπίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2026 ένα αυστηρό, δεσμευτικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των EV.

Οι νέοι κανονισμοί βασίζονται στο βάρος του οχήματος και ορίζουν ανώτατα όρια κατανάλωσης ενέργειας. Ένα τυπικό ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο, περίπου δύο τόνων, θα πρέπει να καταναλώνει έως 15,1 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τιμή ιδιαίτερα χαμηλή, συγκρίσιμη με όσα πετυχαίνει σήμερα ένα Tesla Model 3 σε πραγματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, τα νέα όρια είναι κατά περίπου 11% αυστηρότερα από τις ισχύουσες συστάσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι η εφαρμογή τους θα αυξήσει τη μέση αυτονομία των ηλεκτρικών κατά περίπου 7%, χωρίς αύξηση της χωρητικότητας των μπαταριών.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία: ο νόμος στοχεύει να σταματήσει την εύκολη λύση των ολοένα και μεγαλύτερων μπαταριών. Το μήνυμα προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι σαφές – λιγότερο βάρος, καλύτερη αεροδυναμική, αποδοτικότερα συστήματα κίνησης.

Η προετοιμασία των νέων κανόνων κράτησε μήνες, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής, της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και της αρμόδιας αρχής για την αγορά. Παράλληλα, προχωρούν και νέοι κανονισμοί για την ανακύκλωση μπαταριών.

Ήδη, αρκετά μοντέλα των BYD και Geely φαίνεται να πληρούν τα νέα όρια. Όσα δεν τα καταφέρουν, είτε θα αναβαθμιστούν είτε απλώς θα αποσυρθούν από την αγορά. Η Κίνα δείχνει τον δρόμο – και ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί.

Πηγή: newsauto.gr

