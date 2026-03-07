Κωνσταντίνος Κόμπος στο BBC: Υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κύπρο μετά το περιστατικό με ιρανικό drone

Η κατάσταση στην Κύπρο παραμένει υπό έλεγχο, παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί μετά το περιστατικό με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά σε βρετανική βάση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος. Συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του σε βρετανικά ΜΜΕ για τα τεκταινόμενα στην Κύπρο, ο κ. Κόμπος μίλησε στο BBC και την εκπομπή Newsnight, επισημαίνοντας πως η καθημερινότητα στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά.

«Η ζωή συνεχίζεται κανονικά», είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Όπως ανέφερε, έχουν σημειωθεί αρκετοί συναγερμοί ή ψευδείς συναγερμοί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο ανέφερε ότι οι πολίτες της Κύπρου έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βάσει οδηγιών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων.

Αναφερόμενος στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί, ο κ. Κόμπος επισήμανε ότι το ζήτημα εγείρει ερωτήματα και ανησυχίες, σημειώνοντας ότι η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας είχε εκφραστεί τόσο πριν όσο και αμέσως μετά το περιστατικό. Τόνισε, ωστόσο, ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι μετά την αποκλιμάκωση θα υπάρξει συνολική αποτίμηση των γεγονότων, των ζητημάτων που προέκυψαν και των πιθανών συνεπειών στο μέλλον.

Σε ερώτηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ο Κύπριος Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται εδώ και χρόνια στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι μια πιο ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να γίνει μετά από προσεκτική αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στις επαφές του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι η εκτίμησή του είναι πως η τρέχουσα κρίση στην ευρύτερη περιοχή δεν πρόκειται να τερματιστεί σύντομα.

Όπως δήλωσε, υπάρχει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή, με ζητήματα όπως η ενέργεια, ο πληθωρισμός, η οικονομική κατάσταση και η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα να επηρεάζουν άμεσα πολλές χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ