Τ/κ δημοσίευμα: Η Τουρκία στέλνει 4 μαχητικά στα κατεχόμενα – Θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Τύμπου

Σύμφωνα με τη «Γενί Ντουζέν», η κίνηση εντάσσεται στην ενίσχυση της άμυνας του ψευδοκράτους μετά την αύξηση της έντασης στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.

Η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα κατεχόμενα 4 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

