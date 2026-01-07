Η φθηνή συσκευή που επιτρέπει να συνδέεις το κινητό σου σε παλαιάς γενιάς αυτοκίνητο

Παρότι τα περισσότερα μοντέρνα μοντέλα έχουν πλέον προηγμένης τεχνολογίας οθόνες infotainment με πλήρεις λειτουργίες συνδεσιμότητας και υποστήριξη για Apple CarPlay και Android Auto, χιλιάδες είναι ακόμη τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μονάδες ήχου, οι οποίες συνόδευαν τα αυτοκίνητα το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους.

Η «επανάσταση της καμπίνας» που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη νέα τάση των κατασκευαστών τα τελευταία χρόνια συνιστά την χρήση οθονών στην συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων, κάτι που φέρει χρηστικότητα σε πολλαπλά σημεία άλλα και φυσικά σύνδεση με το κινητό, κάτι το απαραίτητο στις σημερινές συνθήκες.

Ωστόσο, ακόμα και για τα παλαιότερα αυτοκίνητα που εξοπλίζονταν με τα παραδοσιακά ηχοσυστήματα, υπάρχουν πλέον λύσεις που προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, χωρίς ιδιαίτερο κόστος και μέσω της χρήσης απλών, οικονομικών συσκευών.

Όπως προτείνουν οι ειδικοί, λοιπόν, η πιο πρακτική και οικονομική λύση για αναβάθμιση ενός παραδοσιακού συστήματος ήχου είναι ένας μικρός πομπός Bluetooth FM ( Bluetooth Transmitter).

Πρόκειται για μια συσκευή που μετατρέπει το σήμα του τηλεφώνου σε ραδιοσυχνότητα, την οποία μπορεί να «πιάσει» οποιοδήποτε παλιό ραδιόφωνο αυτοκινήτου, και να συνδεθεί μέσω αυτής.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας οδηγός είναι να τη συνδέσει στον αναπτήρα, να τη ζευγοποιήσει με το κινητό του και έπειτα να ρυθμίσει το ραδιόφωνο στη συχνότητα που εμφανίζει ο πομπός.

Από εκεί και πέρα, ο ήχος του τηλεφώνου θα αναπαράγεται κανονικά από τα ηχεία του αυτοκινήτου σου, υποστηρίζοντας ακρόαση μουσικής, πλοήγηση άλλα και πραγματοποίηση κλήσεων.

Σημειώνεται πως οι πιο εξελιγμένοι πομποί διαθέτουν ακόμη και μικρόφωνο για hands-free συνομιλίες, θύρες γρήγορης φόρτισης USB και υποστήριξη φωνητικών βοηθών όπως Siri ή Google Assistant, προσφέροντας μια εμπειρία πολύ κοντά στα σύγχρονα συστήματα infotainment. Η ποιότητα του ήχου εξαρτάται από το σήμα, αλλά για καθημερινή χρήση είναι παραπάνω από ικανοποιητική, χωρίς περίπλοκες εγκαταστάσεις ή καλώδια.

Φυσικά, υπάρχουν λύσεις μέσω εισόδου AUX ή θύρας USB, όπου μέσω ενός καλωδίου επιτυγχάνεται απευθείας καθαρός ήχο χωρίς παρεμβολές. Ταυτόχρονα, στην αγορά υπάρχουν και μικροί δέκτες Bluetooth, οι οποίοι συνδέονται στην υποδοχή AUX, και προσφέρουν και ασύρματη σύνδεση.

Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι όλη αυτή η αναβάθμιση δεν απαιτεί μεγάλο κόστος. Οι βασικοί πομποί Bluetooth FM κοστίζουν περίπου δέκα ευρώ, ενώ τα πιο πλήρη μοντέλα με μικρόφωνο και γρήγορη φόρτιση συνήθως δεν ξεπερνούν τα είκοσι πέντε στα διαδικτυακά καταστήματα.

Πηγή: carandmotor.gr