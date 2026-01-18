Αυτό είναι το φανάρι έγινε viral - Γιατί ξεχωρίζει στους δρόμους

Με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο επιχειρεί η γειτονική χώρα να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των οδηγών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποφυγή παραβίασης των ερυθρών σηματοδοτών.

Η εμφάνιση των φωτεινών σηματοδοτών αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη της οδικής ασφάλειας, βάζοντας σε τάξη και ορίζοντας τη λογική της νόμιμης προτεραιότητας σε ένα οδικό δίκτυο που όσο αναπτυσσόταν, γινόταν ολοένα και πιο απαιτητικό.

Από τα πρώτα, χειροκίνητα συστήματα του 19ου αιώνα (Αστυνομικοί ή τροχονόμοι στέκονταν σε κομβικά σημεία και όριζαν την ροή της κυκλοφορία) έως τους σύγχρονους «έξυπνους» σηματοδότες, τα φανάρια σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίζουν την ασφαλή συνύπαρξη οχημάτων και πεζών, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις.

Ο ρόλος τους παραμένει καθοριστικός μέχρι σήμερα, καθώς η μη τήρηση των ενδείξεών τους μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες ως προς την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη θεωρείται άλλωστε μία από τις πλέον επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, αφού διαταράσσει τη συνολική ροή της κυκλοφορίας και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Zητήματα και περιστατικά φαίνεται να αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, με το γειτονικό κράτος της Αλβανίας να επιστρατεύει έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο για να καταπολεμήσει την εν λόγω παράνομη πρακτική.

Έτσι, στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν σε μια πρωτοποριακή λύση για την αντιμετώπιση της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, τοποθετώντας φωτεινούς σηματοδότες με LED λαμπτήρες που φωτίζουν ολόκληρη την κολόνα στο αντίστοιχο χρώμα.

Πέρα από τη συμβολή τους στην οδική ασφάλεια, οι συγκεκριμένοι σηματοδότες προσφέρουν και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, φωτίζοντας σχεδόν ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο.

Δείτε τα σχετικό βίντεο εδώ:

carandmotor.gr