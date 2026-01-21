Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όταν η μπαταρία αυτοκινήτου «φωνάζει» για αλλαγή – Αυτά είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Πέρα από τα όργανα μέτρησης, υπάρχουν και απτά σημάδια που ο οδηγός μπορεί να αντιληφθεί μόνος του.

Μην αγνοείς τα «καμπανάκια» που χτυπά το αυτοκίνητο, γιατί στο τέλος η ταλαιπωρία θα είναι μεγαλύτερη κι από το κόστος της αλλαγής.

Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, γυρίζεις το κλειδί και αντί για τον γνώριμο ήχο του κινητήρα, ακούς τη μίζα να «αργοπεθαίνει», ενώ ο πίνακας οργάνων νομίζει ότι έχουν έρθει τα Χριστούγεννα και γεμίζει με αναμμένα λαμπάκια. Για έναν οδηγό που το ζει πρώτη φορά μοιάζει σαν καταστροφή, στην πραγματικότητα όμως η αιτία είναι ότι η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της.

Η μπαταρία είναι ίσως ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και κρίσιμα εξαρτήματα σε κάθε αυτοκίνητο. Χωρίς αυτήν, το όχημα μένει ακινητοποιημένο, όσο καλός κι αν είναι ο κινητήρας. Τα σημάδια ότι πλησιάζει στο τέλος της ζωής της είναι συγκεκριμένα και αν τα αναγνωρίσεις νωρίς, μπορείς να γλιτώσεις από πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η πιο απλή μέθοδος ελέγχου είναι με ένα πολύμετρο που κοστίζει λίγα ευρώ. Ρυθμίζεις το όργανο στη μέτρηση συνεχούς τάσης έως 20 V και ακουμπάς τις ακίδες στους πόλους της μπαταρίας. Αν η ένδειξη είναι κάτω από 12,4 V, τότε χρειάζεται φόρτιση. Αυτό όμως δεν αποκαλύπτει πάντα την πραγματική υγεία της μπαταρίας, αλλά μόνο το αν είναι φορτισμένη ή όχι.

Για να δεις την πλήρη εικόνα, χρειάζεται να γίνει ειδικός έλεγχος σε κάποιο συνεργείο. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μετρά μόνο την τάση, αλλά «ζορίζει» την μπαταρία με ένταση ρεύματος ανάλογη της χωρητικότητάς της. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η λεγόμενη ισχύς ψυχρής εκκίνησης (Cold Cranking Amps – CCA), δηλαδή το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να αποδώσει για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία -18°C χωρίς να πέσει η τάση της σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα . Αν οι τιμές είναι κακές, τότε η αλλαγή είναι μονόδρομος.

Πέρα από τα όργανα μέτρησης, υπάρχουν και απτά σημάδια που ο οδηγός μπορεί να αντιληφθεί μόνος του. Αν τα ηλεκτρικά συστήματα δείχνουν να υπολειτουργούν, αν τα παράθυρα καθυστερούν να κατέβουν ή η μπαταρία χρειάζεται συνεχώς φόρτιση, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Ταυτόχρονα η διάβρωση στους πόλους, η χαρακτηριστική μυρωδιά θειαφιού ή ακόμη και μια φουσκωμένη μπαταρία αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η αντικατάσταση δεν μπορεί να περιμένει.

Η μπαταρία συνήθως προδίδει τον οδηγό στις πιο δύσκολες στιγμές, συχνά τον χειμώνα, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την απόδοσή της. Με έναν απλό έλεγχο ή μια στάση στο συνεργείο μπορείς να αποφύγεις το σοκ ενός αυτοκινήτου που αρνείται να πάρει μπροστά. Γιατί, όπως ισχύει πάντα στην αυτοκίνηση, η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την ταλαιπωρία.

carandmotor.gr

