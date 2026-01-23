Γιατί πρέπει να βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο μόνο τη Δευτέρα -Ο κανόνας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Μια απλή αλλαγή στη ρουτίνα του ανεφοδιασμού μπορεί να σου εξοικονομήσει χρήματα κάθε μήνα, χωρίς να χρειαστείς να αλλάξεις τίποτα άλλο.

Οι περισσότεροι οδηγοί σταματούν στο βενζινάδικο όταν το ρεζερβουάρ το επιβάλλει, χωρίς να σκεφτούν ποια μέρα είναι ή αν παίζει ρόλο. Όμως, σύμφωνα με δεδομένα που αναλύθηκαν από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, η επιλογή της ημέρας δεν είναι καθόλου τυχαία υπόθεση. Υπάρχει μοτίβο, υπάρχει διαφορά και τελικά, υπάρχει τρόπος να πληρώνεις λιγότερα χωρίς καμία έκπτωση στη βενζίνη που βάζεις.

Μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντοπίσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Αναλύοντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά για κάποιους σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν σε αυξομειώσεις των διεθνών τιμών του «μαύρου χρυσού».

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης, η εφαρμογή διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αποκάλυψαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές ημέρες για την βενζίνη, είναι τώρα μία από τις φθηνότερες. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν την Παρασκευή για να προετοιμαστούν για τις δραστηριότητες και τις δουλειές του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, η φθηνότερη ημέρα για να βάζει κανείς βενζίνη παραμένει η Δευτέρα, δηλαδή η αρχή της εργάσιμης εβομάδας. Μετά τη Δευτέρα, η Κυριακή είναι η φθηνότερη ημέρα για γέμισμα του ντεπόζιτου.

Ιστορικά, το Σαββατοκύριακο - συγκεκριμένα το Σάββατο - ήταν η χειρότερη μέρα για αγορά καυσίμων. Έτσι, είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε ότι η Πέμπτη είναι μακράν η πιο ακριβή μέρα για αγορά βενζίνης.

Το Σάββατο εξακολουθεί να είναι μια «ακριβή» ημέρα στα βενζινάδικα, συν το ότι είναι μια πολυάσχολη μέρα για το προσωπικό, με ουρές και κίνηση. Ακόμα, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να αποφεύγετε τις αντλίες των βενζινάδικων στα μέσα της εβδομάδας, καθώς η Τετάρτη είναι πλέον η δεύτερη πιο «ακριβή» ημέρα μετά την Πέμπτη.

carandmotor.gr