Η Range Rover ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των πολυτελών performance SUV

Το νέο Range Rover Sport SV είναι το πιο ισχυρό, τεχνολογικά προηγμένο και οδηγικά ικανό Sport που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή ισχύ, αλλά επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το πώς μπορεί να συνδυαστεί η πολυτέλεια με τις ακραίες επιδόσεις και την καθημερινή χρηστικότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νέος 4.4 V8 twin-turbo κινητήρας με ήπια υβριδική υποβοήθηση (MHEV), απόδοσης 635 ίππων και 750 Nm ροπής. Σε σχέση με τον προηγούμενο SVR, η ισχύς αυξάνεται σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται βελτίωση της αποδοτικότητας κατά 15%, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα SUV αυτών των διαστάσεων και δυνατοτήτων. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές. 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα έως 290 km/h, αριθμοί που τοποθετούν το Sport SV δίπλα σε καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα.

Το νέο σύστημα 6D Dynamics αποτελεί μια από τις πιο ριζοσπαστικές τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν δει ποτέ SUV παραγωγής. Με υδραυλικά διασυνδεδεμένα αμορτισέρ και χωρίς τη χρήση συμβατικών αντιστρεπτικών δοκών, ελέγχει αποτελεσματικά τις κλίσεις, τις βυθίσεις και τις μεταφορές βάρους, προσφέροντας επίπεδη συμπεριφορά στις στροφές και στα φρεναρίσματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλη αυτή η δυναμική ακρίβεια δεν έρχεται εις βάρος της άνεσης, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό χαρακτήρα της Range Rover.

Η μείωση βάρους αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας SV. Με επιλογές όπως οι πρώτες στον κόσμο ανθρακονημάτινες ζάντες 23 ιντσών, τα κεραμικά φρένα και το carbon καπό, το όφελος φτάνει έως και τα 76 κιλά. Τα κεραμικά φρένα, που κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους σε μοντέλο Range Rover, μειώνουν δραστικά το μη αναρτώμενο βάρος και βελτιώνουν τόσο την αίσθηση όσο και την αντοχή σε σκληρή χρήση, ενώ οι οκταπίστονες δαγκάνες Brembo υπογραμμίζουν τον σπορ προσανατολισμό.

Στο εσωτερικό, το Range Rover Sport SV μεταφέρει την έννοια της πολυτέλειας σε ένα νέο, πιο βιωματικό επίπεδο. Τα νέα Performance καθίσματα διαθέτουν την τεχνολογία Body and Soul Seat, η οποία συνεργάζεται με το κορυφαίο ηχοσύστημα Meridian Signature. Το ψηφιακό περιβάλλον Pivi Pro, με τις μεγάλες καμπύλες οθόνες, προσαρμόζεται στον οδηγό και αποκτά έντονα σπορ γραφικά με την ενεργοποίηση του SV Mode.

Σχεδιαστικά, το Sport SV διατηρεί την επιβλητική και καθαρή σιλουέτα του Range Rover Sport, αλλά με πιο επιθετικές λεπτομέρειες, βελτιωμένη αεροδυναμική και εκτεταμένη χρήση carbon. Η έκδοση SV Black πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, υιοθετώντας μια απόλυτα μαύρη αισθητική που ενισχύει τον δυναμισμό και την αποκλειστικότητα του μοντέλου.