Ελλάδα: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: 4 γυναίκες νεκρές - «Το ωστικό κύμα σάρωσε τα πάντα» λένε μάρτυρες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Χειροπέδες σε 25χρονο - Επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες και αστυνομικούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντοπίστηκε να σπρώχνει κλεμμένη μοτοσικλέτα - Τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 25χρονου, ο οποίος συνελήφθη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, που περιλαμβάνουν κλοπή μοτοσικλέτας, επίθεση, απειλή, μαχαιροφορία και επίθεση εναντίον αστυνομικού, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι εντόπισε σε δρόμο της Λεμεσού άγνωστο πρόσωπο να σπρώχνει τη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι να φτάσουν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, ο παραπονούμενος μαζί με φιλικό του πρόσωπο φέρεται να προσέγγισαν τον ύποπτο, ο οποίος, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τους επιτέθηκε και τους απείλησε με μαχαίρι.

Με την άφιξη των αστυνομικών, ο ύποπτος φέρεται να επιτέθηκε εκ νέου στο φίλο του παραπονούμενου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Κατά την προσπάθεια περιορισμού του, επιτέθηκε και σε μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να επανασυλληφθεί για νέο αυτόφωρο αδίκημα.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 25χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση.

Το πρωί παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για τέσσερις ημέρες, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΣΥΛΛΗΨΗΜΑΧΑΙΡΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα