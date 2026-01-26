Λεμεσός: Χειροπέδες σε 25χρονο - Επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες και αστυνομικούς

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 25χρονου, ο οποίος συνελήφθη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, που περιλαμβάνουν κλοπή μοτοσικλέτας, επίθεση, απειλή, μαχαιροφορία και επίθεση εναντίον αστυνομικού, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι εντόπισε σε δρόμο της Λεμεσού άγνωστο πρόσωπο να σπρώχνει τη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι να φτάσουν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, ο παραπονούμενος μαζί με φιλικό του πρόσωπο φέρεται να προσέγγισαν τον ύποπτο, ο οποίος, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τους επιτέθηκε και τους απείλησε με μαχαίρι.

Με την άφιξη των αστυνομικών, ο ύποπτος φέρεται να επιτέθηκε εκ νέου στο φίλο του παραπονούμενου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Κατά την προσπάθεια περιορισμού του, επιτέθηκε και σε μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να επανασυλληφθεί για νέο αυτόφωρο αδίκημα.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 25χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση.

Το πρωί παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για τέσσερις ημέρες, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.