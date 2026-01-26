Πρώτη τοποθέτηση Αννίτας για φερόμενο ξυλοδαρμό συζύγου δημάρχου: Θα λάβουμε αποφάσεις εάν υπάρξει καταγγελία ή αστυνομική διερεύνηση

Ελλάδα: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: 4 γυναίκες νεκρές - «Το ωστικό κύμα σάρωσε τα πάντα» λένε μάρτυρες

Την αυτεπάγγελτη έρευνα που ξεκίνησε η Αστυνομία για φερόμενο ξυλοδαρμό συζύγου δημάρχου κλήθηκε να σχολιάσει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ως φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του SIGMA.

«Τα πολιτικά κόμματα δεν είναι η Αστυνομία», δήλωσε η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση της καταγγελίας κατά βουλευτή Νίκου Σύκα το κόμμα προχώρησε αμέσως σε αποφάσεις, διότι όπως είπε η πολιτική αρχών του ΔΗΣΥ είναι αδιαπραγμάτευτη σε τέτοια ζητήματα.

«Άκουσα κάτι το πρωί», τόνισε, «που λέχθηκε από την Αστυνομία», τονίζοντας ότι «εδώ και τόσες ημέρες δεν είχαμε κάποια απάντηση ή κάποια τοποθέτηση επί τούτου».

Ακολούθως ανέφερε ότι «εάν προχωρήσει είτε αστυνομική διερεύνηση είτε καταγγελία, τότε θα λάβουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας».

Συνεχίζοντας είπε ότι «άκουσα κάτι το πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξη, παρουσία από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, θα πρέπει επιτέλους η Αστυνομία να τοποθετηθεί για να μπορέσουμε κι εμείς να το χειριστούμε σε πολιτικό επίπεδο».

Διαβάστε επίσης:

Ανέφερε δε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για αυτά τα θέματα είναι το ευαγγέλιο μας, το οποίο χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε κάθε φορά». Σημείωσε ωστόσο ότι ο ΔΗΣΥ μόνο πολιτική διαχείριση μπορεί να κάνει σε αυτά τα θέματα. «Σε καμία περίπτωση», συμπλήρωσε, «δεν παρεμβαίνουμε είτε στο τεκμήριο της αθωότητας είτε της δίκαιης δίκης ή να εισέλθουμε με οποιαδήποτε τρόπο στη νομική πτυχή της υπόθεσης». Αυτό, όπως είπε, είναι δουλειά των αστυνομικών Αρχών και της Εισαγγελίας.

Επέστησε βέβαια την προσοχή για τον χειρισμό αυτών των περιπτώσεων και την προστασία των θυμάτων ή των παιδιών, λέγοντας ότι η Αστυνομία και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση αυτών των υποθέσεων.

 

