Tesla: Πώς θα μπορούσε να μοιάζει το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο του Elon Musk;

Σε όλη του τη ζωή, ο Έλον Μασκ έχει ασχοληθεί σχεδόν με τα πάντα, από διαστημικούς πυραύλους, και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι και την πολιτική. Ωστόσο, το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με τον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων χάρη στην Tesla,της οποίας ηγείται.

Από την ενασχόλησή του με την Tesla, ο Μασκ έχει ηγηθεί πολλών μοντέλων στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατασκευάζοντας από σπορ αυτοκίνητα και SUV, μέχρι sedan, pickup και φορτηγά. Ωστόσο κάτι με το οποίο δεν ασχολήθηκε ποτέ είναι τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Ένας δημιουργός περιεχομένου στο X (πρώην Twitter), το κοινωνικό δίκτυο που ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, έχει φανταστεί πώς θα μοιάζει ένα όχημα αναψυχής με την επωνυμία της Tesla, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε παραπάνω.

Σχεδιασμένο από τον Nic Cruz Patane, το Tesla Semi RV διαθέτει τεχνολογία Full Self-Driving (το αυτόνομο σύστημα οδήγησης της βορειοαμερικανικής μάρκας), σύνδεση στο Starlink (την υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ που προσφέρει ο ίδιος ο Μασκ) και ηλιακούς συλλέκτες απροσδιόριστης μάρκας, αν και είναι αναπόφευκτο να σκεφτούμε την Tesla Solar Roof.

Όπως μπορείτε να δείτε, το μπροστινό μέρος μοιάζει με αυτό του Model Y Juniper, με μια κεντρική λωρίδα φωτισμού που συνδέει τους προβολείς. Δυστυχώς για το εσωτερικό δεν έχουμε κάποια ψηφιακή απεικόνιση.

Οι διαστάσεις του είναι σίγουρα γενναιόδωρες, κάτι που αρέσει πολύ στους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ενσωματώνει ακόμη και έναν διπλό πίσω άξονα για να υποστηρίξει όλο το βάρος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον αριθμό των κινητήρων, τη συνδυασμένη ισχύ ή την αυτονομία, επομένως αυτά τα στοιχεία αφήνονται στην ατομική προτίμηση.

Αν και φαίνεται αδύνατο να γίνει ποτέ πραγματικότητα το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της Tesla, με τον Έλον Μασκ σε θέση κλειδί, δεν μπορούμε ποτέ να αποκλείσουμε τίποτα.

