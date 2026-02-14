Δίνει 15.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο - Ποια εταιρεία τινάζει τη μπάνκα στον αέρα

Μία από τις πιο εμβληματικές εταιρείες ολοκλήρωσε τo 2025 με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τη εμπράκτως και προχωρώντας σε γενναία επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Κάθε χρόνο, όπως συνηθίζεται, οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δημοσιεύουν στις αρχές της νέας χρονιάς τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης, ενημερώνοντας για την εμπορική τους πορεία και την απόδοσή τους στις διεθνείς αγορές.

Μια από αυτές τις εταιρείες είναι η Ferrari, με τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς να αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της και διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας, παρά τις γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία με έδρα το Μαρανέλο ανακοίνωσε καθαρά έσοδα άνω των 7,1 δισ. ευρώ, καθώς και σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Το λειτουργικό κέρδος (EBIT) της ανήλθε στα 2,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 12%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 29,5%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα του κλάδου.

Το καθαρό κέρδος από τα έσοδα της της εταιρείας ανήλθε σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με την διοίκηση της να αποφασίζει να αξιοποιήσει μέρος των κερδών προς όφελος των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, περίπου 5.000 υπάλληλοι θα λάβουν bonus ύψους έως 14.900 ευρώ, ως ένδειξη επιβράβευσης για την καθημερινή τους προσπάθεια και αφοσίωση.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε και σε αύξηση του ποσοστού διανομής μερίσματος προς τους μετόχους, από 35% σε 40%, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση προς τους επενδυτές.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της ιταλικής φίρμας είχε η στρατηγική ανάπτυξης της η οποία για το 2025 βασίστηκε στη διατήρηση της αποκλειστικότητας, στη διεύρυνση της γκάμας και στην ενίσχυση των προγραμμάτων εξατομίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα, καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχε το Purosangue, το πρώτο SUV στην ιστορία της Ferrari, με τους αναλυτές να επισημαίνουν πως το μοντέλο διεύρυνε το αγοραστικό κοινό της εταιρείας, προσελκύοντας πελάτες από διαφορετικά segments, χωρίς να απομακρύνει τη μάρκα από τον premium και επιδόσεων χαρακτήρα της.

Ταυτόχρονα, οι αναλυτές επισήμαναν πως οι εξατομικευμένες επιλογές που προσφέρει η Ferrrari και επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώνουν το όχημά τους σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, αύξησαν σημαντικά το περιθώριο κέρδους ανά μονάδα.

Σημειώνεται επίσης πως το βιβλίο παραγγελιών της Ferrari παραμένει καλυμμένο έως και το 2027, δείχνοντας πως η επιτυχία της μάρκας είναι σταθερή και βιώσιμη.

Σε κάθε περίπτωση, και η τρέχουσα χρονιά αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Ιταλική φίρμα, καθώς θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς παραγγελία το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, το Ferrari Luce.

