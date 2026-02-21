Το θρυλικό Mini γίνεται αμιγώς ηλεκτρικό

Η αγορά των «electromods» του κλασικού, θρυλικού Mini Cooper απέκτησε μια ακόμα ισχυρή πρόταση, από τη βρετανική Everrati, που μεταμορφώνει το διαχρονικό citycar σε ένα σβέλτο και πολυτελές EV.

Όσοι αναζητούν ένα κλασικό Mini με σύγχρονο σύστημα ηλεκτροκίνησης, έχουν ήδη πολλές εργοστασιακές επιλογές. Όταν όμως το ζητούμενο είναι ένα κλασικό Mini με ηλεκτρική «καρδιά», οι διαθέσιμες προτάσεις περιορίζονται.

Πριν από μερικά χρόνια, η David Brown Automotive είχε ανεβάσει τον πήχη με το Mini eMastered, προσφέροντας εντυπωσιακό επίπεδο εξατομίκευσης και προδιαγραφών. Όμως, τώρα ήρθε η πρόταση και της Everrati, γνωστής για τις υψηλού επιπέδου μετατροπές πολλών άλλων κλασικών μοντέλων σε ηλεκτρικά.

Η Everrati ιδρύθηκε το 2019 και έχει ήδη αποδείξει την τεχνογνωσία της στον εξηλεκτρισμό κλασικών μοντέλων. Στο portfolio της περιλαμβάνονται μετατροπές για το Land Rover Defender, το Range Rover Classic, της εμβληματικής Mercedes-Benz SL της δεκαετίας του ’60, καθώς και της Porsche 911. Όλες εφοδιάστηκαν με σύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Με το Electric Classic Mini η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: εκτεταμένη εξατομίκευση, bespoke επενδύσεις και υλοποίηση ειδικών απαιτήσεων, ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε πελάτη. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε συμβολικά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, υπογραμμίζοντας τον συναισθηματικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Η Everrati αναφέρει ότι το Mini της αντλεί έμπνευση από τη βρετανική παράδοση της ραπτικής υψηλής ποιότητας, με αναφορές στη δεξιοτεχνία που συνδέεται με τη Savile Row. Για να αναδείξει τις δυνατότητες εξατομίκευσης, η εταιρεία παρουσίασε δύο θεματικές προτάσεις. Η πρώτη, με την ονομασία Clubhouse, παραπέμπει στα ιστορικά, πατιναρισμένα εσωτερικά των βρετανικών private members clubs, συνδυάζοντας oxblood κόκκινη εξωτερική βαφή με navy αποχρώσεις στην καμπίνα.

Η δεύτερη, Serenity, κινείται σε πιο ρετρό κατεύθυνση, με απαλότερη, πιο υφασμάτινη αισθητική στο εσωτερικό και εξωτερικό σε ντελικάτο ροζ της πούδρας. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις λειτουργούν ως ενδεικτικά παραδείγματα, καθώς η Everrati δηλώνει ανοιχτή σε οποιαδήποτε ιδέα ή προσέγγιση προτείνει ο πελάτης.

Πηγή: carandmotor.gr