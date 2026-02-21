Πιθανότητα βροχών και σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα – Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Οι καθημερινές πρακτικές των ανθρώπων της υπαίθρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σοφία που κρύβεται στις μικρές, καθημερινές πρακτικές των ανθρώπων της υπαίθρου. Με αφορμή την εποχή που τα λεμονόδεντρα χαρίζουν απλόχερα τους καρπούς τους, μεταφέρει μια πολύτιμη συμβουλή από τη Λετύμπου της Πάφος, εκεί όπου οι νοικοκυρές γνωρίζουν καλά πώς να αξιοποιούν και να διατηρούν κάθε αγαθό της γης.

«Αν σας περισσεύουν λεμόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά, «μπορείτε να τα φυλάξετε με τον τρόπο που προτείνουν οι νοικοκυρές στη Λετύμπου».

 Πρόκειται για μια απλή αλλά ευρηματική μέθοδο τα λεμόνια τοποθετούνται μέσα σε άχυρα και φυλάσσονται σε σκοτεινό μέρος.

Με αυτόν τον φυσικό τρόπο προστατεύονται από την υγρασία και το φως, διατηρώντας τη φρεσκάδα και το άρωμά τους ακόμη και μέχρι το καλοκαίρι. Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνική συντήρησης τροφίμων είναι κομμάτι μιας ολόκληρης φιλοσοφίας ζωής.

Οι άνθρωποι του τόπου μας έμαθαν να μη σπαταλούν, να αξιοποιούν ό,τι τους προσφέρει η φύση και να στηρίζονται στη γνώση που περνά από γενιά σε γενιά. Μέσα από τέτοιες συμβουλές αναδεικνύεται η ευρηματικότητα, η πρακτικότητα και η σοφία της κυπριακής υπαίθρου.

Και όπως λέγεται με νοσταλγία και χαμόγελο «Θα έχουμε λεμόνια, για τα φρέσκα λουφκιά με τα κολοκούθκια, Άννα μου».

 Μια φράση που κουβαλά γεύσεις, αρώματα και μνήμες οικογενειακών τραπεζιών, αποδεικνύοντας πως η παράδοση δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Οι δηλώσεις της Άννας Τσέλεπου μας υπενθυμίζουν πως μέσα στις απλές πρακτικές των χωριών μας κρύβεται ένας ολόκληρος θησαυρός γνώσης, ένας θησαυρός που αξίζει να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές.

