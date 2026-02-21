Πιθανότητα βροχών και σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα – Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Η θαλασσινή αύρα της Πάφου ...

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η θαλασσινή αύρα της Πάφου ... έχει την δική της χαρακτηριστική μυρωδιά του αλατιού και των φυκιών, που ξυπνά αναμνήσεις από καλοκαίρια, γέλια στην ακρογιαλιά και βόλτες δίπλα στο κύμα.

Αγγίζει το δέρμα και αφήνει πάνω του μια λεπτή αίσθηση υγρασίας, σαν υπενθύμιση ότι η θάλασσα βρίσκεται πάντα κοντά, ζωντανή και αέναη.

Φέρνει ηρεμία, καθαρίζει τη σκέψη και δίνει την αίσθηση πως, όσο κι αν βαραίνουν οι μέρες, υπάρχει πάντα ένας ανοιχτός ορίζοντας μπροστά μας.

Στο απαλό της φύσημα κρύβεται η υπόσχεση της ξεγνοιασιάς και της ελευθερίας, σαν ένα αόρατο νήμα που μας συνδέει με τη δύναμη και την απεραντοσύνη της θάλασσας.

