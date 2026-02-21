Αναζητούν την αιτία διάδοσης του αφθώδους πυρετού – Οδοφράγματα στα Λειβάδια και καραντίνα σε κτηνοτροφικές μονάδες

Ένα από τα σενάρια τα οποία διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, είναι το ενδεχόμενο η μετάδοση του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια, να οφείλεται σε ζωοτροφές από τα κατεχόμενα.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, εξήγησε πως οι ζωοτροφές αποτελούν σοβαρότατο τρόπο διασποράς παθογόνων παραγόντων, όπως ο αφθώδης πυρετός.

Είχε κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας "Φιλελεύθερος", ότι ενδεχομένως η αιτία διάδοσης της νόσου στην συγκεκριμένη μονάδα, να οφείλεται στην παράνομη διακίνηση σανού από τα κατεχόμενα. Ανέφερε πως είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης, μελετώνται όλες οι συνιστώσες και όλα τα σενάρια.

Σχετικά με τη διαδικασία θανάτωσης των διακοσίων-εξήντα ζώων της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας, σημείωσε ότι θα ξεκινήσει αφού πρώτα διευθετηθούν οι χώροι διαχείρισης των πτωμάτων. Είπε ότι τα ζώα, είτε θα αποτεφρωθούν, είτε θα ταφούν σε κατάλληλους χώρους.

Ο Χριστόδουλος Πίπης σημείωσε ότι ο ιδιοκτήτης της μονάδας θα αποζημιωθεί, φθάνει να διαπιστωθεί ότι έχει τηρήσει του κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας και απολύμανσης.

Ως προς το ενδεχόμενο εμβολιασμών, είπε πως αυτό θα εξαρτηθεί από τα επίπεδα εξάπλωσης του παθογόνου παράγοντα, σε γειτνιάζουσες εκτροφές και άλλα ευπαθή - στην συγκεκριμένη νόσο - ζώα.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθησύχασε εκ νέου τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή ανησυχίας για την δημόσια υγεία.

Απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, στους εμπόρους ζώων και στις υπόλοιπες παραγωγικές τάξεις που εμπλέκονται στην κλάδο, τους κάλεσε να συνειδητοποιήσουν ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και επιβάλλεται να λειτουργούν υπεύθυνα.

Πηγή: news.rik.cy