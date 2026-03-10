Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός για να «καίει» λιγότερη βενζίνη - Εργαζόμενος σε πρατήριο καύσιμων αποκαλύπτει

Μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινή οδήγηση και στη συντήρηση του αυτοκινήτου μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην κατανάλωση καυσίμου.

Η αυξημένη τιμή των καυσίμων έχει οδηγήσει πολλούς οδηγούς να αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδα μετακίνησης. Παρότι η κατανάλωση ενός αυτοκινήτου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, υπάρχουν ορισμένες απλές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση της βενζίνης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πιο χρήσιμες συμβουλές προέρχονται από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά κοντά στα αυτοκίνητα και στους οδηγούς. Μια εργαζόμενη σε πρατήριο καυσίμων της Repsol δίνει μερικά πρακτικά tips που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ομαλή οδήγηση

Στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου είναι ο τρόπος οδήγησης. Η εργαζόμενη τόνισε ότι πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες επιταχύνσεις και τα ξαφνικά φρεναρίσματα, δεδομένου ότι αυξάνουν το φορτίο του κινητήρα, κατ’ επέκταση, την κατανάλωση καυσίμου. Όπως εξήγησε «Η σταθερή ταχύτητα είναι το κλειδί για την εξοικονόμηση καυσίμου, καθώς οι απότομες αλλαγές στον ρυθμό κίνησης αυξάνουν την κατανάλωση».

Πίεση ελαστικών

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η πίεση των ελαστικών. Η υπάλληλος προειδοποίησε ότι η ανεπαρκής πίεση αυξάνει την αντίσταση κύλισης, γεγονός που όχι μόνο επιφέρει αυξημένη κατανάλωση καυσίμου αλλά και επηρεάζει την οδική ασφάλεια.

«Η λανθασμένη πίεση των ελαστικών αυξάνει την αντίσταση κύλισης, με αποτέλεσμα την υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και την αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος», εξήγησε. Για να έχουν τη σωστή πίεση τα ελαστικά μας πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βάρος αυτοκινήτου

Αν αυξήσουμε το βάρος του αυτοκινήτου μας, θα ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για την ίδια διαδρομή, γιατί επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση και κατά συνέπεια μειώνει την αυτονομία. Η συγκέντρωση αρκετών περιττών αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ, μετατρέπει το όχημα σε μια «αποθήκη» με τροχούς, υποβαθμίζοντας τα οδικά χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου και την πρακτικότητά του.

Διατήρηση του κινητήρα ενεργοποιημένου

Πολλοί οδηγοί όταν πραγματοποιούν μεγάλες στάσεις, όπως κατά την επίσκεψη σε μια τουαλέτα στην Εθνική Οδό, συνηθίζουν να αφήνουν τον κινητήρα του οχήματός τους ενεργοποιημένο.

Με αυτό τον τρόπο, όμως, αφενός αυξάνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του ΙΧ και αφετέρου αυξάνουν τις εκπομπές ρύπων από την αλόγιστη λειτουργία του μοτέρ.

Συντήρηση αυτοκινήτου

Τέλος, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να διαδραματίσει και η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου. Μεταξύ άλλων φροντίζουμε για τον τακτικό έλεγχο λαδιών, φίλτρων και υγρών και δεν αγνοούμε θορύβους και προειδοποιητικά μηνύματα στον πίνακα οργάνων, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν μηχανικά προβλήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Carandmotor.gr