Ψηφίστε τώρα: To Renault 4 διεκδικεί το βραβείο «AUTOBEST Best Buy Car of Europe»

Το νέο Renault 4, που βρίσκεται ήδη στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα, αποτελεί μια σύγχρονη, ηλεκτρική ερμηνεία ενός θρυλικού ονόματος για τη Γαλλική μάρκα. Με έμφαση στην πρακτικότητα, την τεχνολογία και την ευκολία χρήσης, φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πιο προσιτά και ευέλικτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Το μοντέλο είναι υποψήφιο για το βραβείο Autobest Best Buy Car of Europe 2026 και, για πρώτη φορά, το Κυπριακό κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στη ψηφοφορία.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός AUTOBEST προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό της Ευρώπης να επιλέξει το «Best Buy Car of Europe 2026» με την ψήφο των καταναλωτών αποκτά καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

To κοινό της Κύπρου μπορεί να ψηφίσει εδώ.

Σχεδιαστικά, αντλεί έμπνευση από το ιστορικό μοντέλο της δεκαετίας του ’60, διατηρώντας τις απλές γραμμές, την κάθετη μάσκα και τη χαρακτηριστική σιλουέτα. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία φτάνει έως και 400 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης αλλά και των μικρών ταξιδιών. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή επιτρέπει την αναπλήρωση σημαντικού ποσοστού της μπαταρίας σε σύντομο χρόνο, κάνοντας το αυτοκίνητο πρακτικό για την καθημερινότητα.

Στο εσωτερικό, η Renault έχει δώσει έμφαση στη λειτουργικότητα και τη συνδεσιμότητα. Το ταμπλό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής με το σύστημα OpenR, το οποίο υποστηρίζει υπηρεσίες Google, πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και επιλογές εξατομίκευσης στο εσωτερικό και το αμάξωμα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου Renault 4 είναι η πρακτικότητα. Η καμπίνα προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός ενεργού lifestyle. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και οι προστατευτικές λεπτομέρειες στο αμάξωμα ενισχύουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου.

Σχετικά με τον Οργανισμό AUTOBEST

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός AUTOBEST, που ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς δημοσιογράφων αυτοκινήτου στον κόσμο. Η επιτροπή του εκπροσωπεί 32 χώρες και περισσότερους από 665 εκατομμύρια οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο θεσμός εστιάζει στην ανάδειξη του αυτοκινήτου με την καλύτερη σχέση αξίας / αγοράς, αξιολογώντας κάθε υποψήφιο μοντέλο με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τιμή, τεχνολογία, κατανάλωση, πρακτικότητα και δίκτυο υποστήριξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδρυτικό μέλος του AUTOBEST είναι ο Κύπριος δημοσιογράφος αυτοκινήτου Πέτρος Σουτζιής, που πέρυσι ανέλαβε την προεδρία του Οργανισμού, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την κυπριακή παρουσία στον διεθνή χώρο της αυτοκίνησης.