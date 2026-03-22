Η έξυπνη λειτουργία που έχουν τα φώτα στα καινούργια αυτοκίνητα - Πώς την ενεργοποιούμε

Στον σημερινό κόσμο της αυτοκίνησης, οι τεχνολογίες που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν «επιστημονική φαντασία» αποτελούν πλέον καθημερινότητα. Από προηγμένα συστήματα ασφαλείας μέχρι υποβοηθήσεις στην οδήγηση, τα σύγχρονα αυτοκίνητα ενσωματώνουν μια σειρά από λειτουργίες που στοχεύουν στο να σκεφτούν για εμάς, πριν από εμάς. Μία από αυτές είναι η λειτουργία «Follow Me Home», ένας διακριτικός αλλά εξαιρετικά χρήσιμος μηχανισμός που στοχεύει στη διευκόλυνση και την ασφάλεια του οδηγού.

Παρά τον εντυπωσιακό τίτλο της, η λειτουργία αυτή δεν επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «κινείται μόνο του» πίσω από τον οδηγό με την κυριολεκτική έννοια. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί για να κρατά αναμμένα τα φώτα μεσαίας σκάλας για λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα, ώστε να προσφέρει επαρκή φωτισμό μέχρι να φτάσεις στην είσοδο του σπιτιού ή σε ένα ασφαλές σημείο.

Η διάρκεια ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο, συνήθως κυμαίνεται από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά, ενώ, έπειτα, τα φώτα σβήνουν αυτόματα για να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας.

Η λογική πίσω από τη λειτουργία σχετίζεται με το ότι πολλοί οδηγοί παρκάρουν σε σκοτεινούς δρόμους, γκαράζ ή απομονωμένες περιοχές, όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής. Το «Follow Me Home» παρέχει τον απαραίτητο φωτισμό για να κινηθεί κανείς με ασφάλεια μέχρι την πόρτα ή σε κάποιο οικείο του πρόσωπο, μειώνοντας τον κίνδυνο οποιουδήποτε συμβάντος ή γενικότερων δυσάρεστων καταστάσεων.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο.Σε πολλά οχήματα αρκεί να τραβήξεις τον μοχλό των φώτων προς το τιμόνι (όπως όταν ενεργοποιείς τα μεγάλα φώτα) αμέσως μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Κάθε τράβηγμα μπορεί να προσθέτει χρόνο λειτουργίας (π.χ. +30 δευτερόλεπτα), ενώ συχνά εμφανίζεται σχετική ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Σε παλαιότερα αυτοκίνητα η διάρκεια είναι προκαθορισμένη, ενώ σε πιο σύγχρονα η ρύθμιση μπορεί να γίνεται μέσω του μενού του υπολογιστή ταξιδιού ή ακόμη και με ειδικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Πηγή: carandmotor.gr